NASDAQ займется инвестированием в финтехнологии

NASDAQ планирует создать венчурное подразделение для инвестирования в технологические финансовые компании, которые смогут в дальнейшем помочь ей в росте собственного бизнеса

Точный объём планируемых инвестиций NASDAQ неизвестен, сообщает «3Dnews».



Сумма инвестиций будет довольно скромной по сравнению с доходом и планируемыми капвложениями NASDAQ. Как известно, биржевой оператор NASDAQ получил в прошлом году около $2,3 млрд. чистой прибыли.

NASDAQ получила известность благодаря биржевым операциям по всему миру, хотя также является крупнейшим поставщиком технологий для других бирж и компаний, связанных с торговлей.

Новое подразделение придаст официальный статус уже сделанным инвестициям NASDAQ, направленным в финансово-технологические компании, находящиеся на начальном этапе деятельности. Следует отметить, что NASDAQ одна из первых поддержала технологию blockchain, которая, как ожидается, в корне изменит стоимость, скорость и точность торговли.

В прошлом месяце новый гендиректор NASDAQ Адена Фридман, стремящаяся больше уделять внимания новым технологиям, заявила, что все крупные проекты так или иначе связаны с технологиями и что биржа и дальше будет прилагать все усилия для получения новых решений, доступных на рынке, которые можно будет предложить своим клиентам.

NASDAQ далеко не первая финансовая фирма, которая создаёт венчурное подразделение, чтобы сохранить конкурентоспособность. Среди тех, кто уже имеет такие же подразделения, можно назвать финансовую группу CME Group Inc, банк JPMorgan Chase & Co, международный финансовый конгломерат Citigroup Inc и испанскую финансово-кредитную группу Banco Santander SA.

Фото: «3Dnews».