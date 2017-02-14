В тройке лидеров рынка телевизоров произошли изменения

Мировой рынок телевизоров вырос на 1,6%, а в тройке лидеров произошло одно изменение

В 2016 году поставки телевизоров в глобальном масштабе достигли 219,2 млн. штук против 215,7 млн. единиц годом ранее, сообщает «3Dnews».



Этот подъём эксперты связали с сильными продажами в Северной Америке в предновогодний период, увеличением степени проникновения крупноразмерных устройств и укреплением китайского ТВ-рынка.

Крупнейшим производителем телевизоров осталась Samsung Electronics, однако в 2016 году компания отгрузила столько же аппаратов, сколько и в 2015-м. По словам аналитика TrendForce Рикки Лина, негативное влияние на ТВ-бизнес южнокорейского гиганта оказали нехватка панелей среднего размера и землетрясение на юге Тайваня в феврале прошлого года, а также проблемы Samsung Display с освоением одной из новых технологий.

LG Electronics, занимающая второе место на мировом рынке телевизоров, в 2016 году уменьшила выпуск этой продукции на 4,1 % из-за смены приоритетов в сторону наиболее прибыльных продуктов и контроля канала поставок. В тройку лидеров ворвалась китайская Hisense, незначительно опередившая свою соотечественницу TCL. Топ-5 замкнула японская Sony, у которой отгрузки телевизоров сократились почти на 4 %.

В WitsView прогнозируют, что объём мирового рынка телевизоров вырастет на 2,6 % в 2017 году и достигнет 225 млн. штук. Почти треть поставок придётся на устройства с поддержкой 4K-разрешения.

Фото: wsj.com