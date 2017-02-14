МИР

УКРАИНА

|||
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
СТАТЬИ
ИНТЕРВЬЮ
МНЕНИЯ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Hi-tech

В тройке лидеров рынка телевизоров произошли изменения

0

Крупнейшим производителем телевизоров осталась Samsung Electronics

Мировой рынок телевизоров вырос на 1,6%, а в тройке лидеров произошло одно изменение 

В 2016 году поставки телевизоров в глобальном масштабе достигли 219,2 млн. штук против 215,7 млн. единиц годом ранее, сообщает «3Dnews».

Этот подъём эксперты связали с сильными продажами в Северной Америке в предновогодний период, увеличением степени проникновения крупноразмерных устройств и укреплением китайского ТВ-рынка.

Крупнейшим производителем телевизоров осталась Samsung Electronics, однако в 2016 году компания отгрузила столько же аппаратов, сколько и в 2015-м. По словам аналитика TrendForce Рикки Лина, негативное влияние на ТВ-бизнес южнокорейского гиганта оказали нехватка панелей среднего размера и землетрясение на юге Тайваня в феврале прошлого года, а также проблемы Samsung Display с освоением одной из новых технологий.

LG Electronics, занимающая второе место на мировом рынке телевизоров, в 2016 году уменьшила выпуск этой продукции на 4,1 % из-за смены приоритетов в сторону наиболее прибыльных продуктов и контроля канала поставок. В тройку лидеров ворвалась китайская Hisense, незначительно опередившая свою соотечественницу TCL. Топ-5 замкнула японская Sony, у которой отгрузки телевизоров сократились почти на 4 %.

В WitsView прогнозируют, что объём мирового рынка телевизоров вырастет на 2,6 % в 2017 году и достигнет 225 млн. штук. Почти треть поставок придётся на устройства с поддержкой 4K-разрешения.

Фото: wsj.com

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: LG Electronics, Samsung Electronics, рынок, телевизоры

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> LG Display строит первый в мире завод 10-го поколения

LG Display строит первый в мире завод 10-го поколения

"> Мировой рынок телевизоров вырос в 2016 году

Мировой рынок телевизоров вырос в 2016 году

"> С помощью MindFix можно управлять телевизором с помощью силы мысли (ВИДЕО)

С помощью MindFix можно управлять телевизором с помощью силы мысли (ВИДЕО)

"> Сократился мировой рынок ТВ-панелей

Сократился мировой рынок ТВ-панелей

Новости партнеров

Тимошенко подякувала Гройсману за «валентинку»
krasivo-zhit-ne-zapretish-posle-tufel-za-e40-tys-timoshenko-prokatilas-na-chastnom-samolete-za-e10-tysЛідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко відповіла на звинувачення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана: “Всі ці образи – це свідчення слабкості і нездатності діяти морально,
ВІЛ-інфікованим можуть дозволити усиновлювати дітей
photodune-6871836-paper-family-in-hands-mМіністерство охорони здоров’я пропонує надати можливість ВІЛ-інфікованим людям усиновлювати дітей. Для цього відомство запропонувало наказу, що виключає ВІЛ-інфекцію з переліку хвороб, за наявності яких

Последние новости

20:05

Президент Украины заработает на ремонте кораблей

19:57

Украинская экономика превращается в аграрную

19:33

Турок застрелил из ружья свою русскую жену и детей

19:18

Google приносит Assistant на другие аппараты

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

СРОЧНО! Порошенко убрал из запорожского СБУ Шмитько

СРОЧНО! Порошенко убрал из запорожского СБУ Шмитько »

Донбасс

В Донецке продолжили красивую традицию на День Святого Валентина (ФОТО)

В Донецке продолжили красивую традицию на День Святого Валентина (ФОТО) »

Одесса

В Одессе трое мужчин ответят в суде за вооруженное нападение на дом (ФОТО)

В Одессе трое мужчин ответят в суде за вооруженное нападение на дом (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:



PRICE.UA
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
При відтворенні або цитуванні статей, опублікованих на Інформаційно-аналітичному порталі «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua), вказівки імені авторів та джерела обов'язково. Інтернет-ресурсам заборонено цитувати й відтворювати текстові матеріали Інформаційно-аналітичного порталу «КОМЕНТАРІ:» (comments.ua) без вказівки активного гіперпосилання на www.comments.ua (не закритим від індексування пошуковими системами) безпосередньо в тексті новини, не нижче другого абзацу, а також вносити зміни в тексти без письмового дозволу редакції порталу. Передрук, копіювання або відтворення інформації, що містить посилання на інформаційні агентства «Інтерфакс-Україна», «Українські новини», УНІАН, в будь-якому вигляді суворо заборонені. Фотографії, зображення належать правовласникам. Редакція порталу може не поділяти думку автора і не несе відповідальності за авторські матеріали. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. У розділі «Дайджест» публікуються матеріали, раніше опубліковані іншими ЗМІ.