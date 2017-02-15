Nokia 3310 возвращается на рынок

Консорциум HMD Global, имеющий права на бренд Nokia, намерен презентовать обновленную версию легендарного телефона Nokia 3310 в ходе Всемирного мобильного конгресса в Барселоне

Стоимость телефона составит 59 евро, сообщает «РБК-Украина».

В ходе конгресса будет выпущено еще три Android-смартфона - Nokia 6, его облегченная версия Nokia 5 с тем же чипсетом Snapdragon 430, HD-экраном 5,2 дюйма, 2 ГБ оперативной памяти и камерой 12 Мп, а также ультрабюджетный Nokia 3.

Их стоимость составит соответственно 249, 199 и 149 евро.

Новинки ориентированы на европейский рынок.

Напомним, под брендом Nokia может быть выпущено пять смартфонов в 2017 году.

Фото: «РБК-Украина».