В Дубае запустят перевозки на беспилотниках

Власти Дубая (ОАЭ) намерены запустить проект пассажирских перевозок на беспилотных летательных аппаратах

Проект будет запущен в июле этого года и пока не известно будут ли беспилотники доступны для продажи или для аренды, сообщает «РБК-Украина».

В рамках проекта дубайская администрация привлекла китайскую компанию Ehang’s 184, создавшую первый в мире пассажирский дрон.

На одном заряде беспилотник может перевозить одного человека весом до 100 кг (с небольшим багажом) на расстояние до 50 км.

Весь полет управляется из командного центра; все, что вам нужно сделать - это сесть в беспилотник и выбрать из списка заранее заданных направлений, где вы можете приземлиться.

Проект является частью стратегии Дубая к 2030 году четверть всех поездок перевести на автономные транспортные средства.

Фото: «РБК-Украина».