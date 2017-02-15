В Дубае запустят перевозки на беспилотниках

Власти Дубая (ОАЭ) намерены запустить проект пассажирских перевозок на беспилотных летательных аппаратах
Проект будет запущен в июле этого года и пока не известно будут ли беспилотники доступны для продажи или для аренды, сообщает «РБК-Украина».
В рамках проекта дубайская администрация привлекла китайскую компанию Ehang’s 184, создавшую первый в мире пассажирский дрон.
На одном заряде беспилотник может перевозить одного человека весом до 100 кг (с небольшим багажом) на расстояние до 50 км.
Весь полет управляется из командного центра; все, что вам нужно сделать - это сесть в беспилотник и выбрать из списка заранее заданных направлений, где вы можете приземлиться.
Проект является частью стратегии Дубая к 2030 году четверть всех поездок перевести на автономные транспортные средства.
Фото: «РБК-Украина».
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Теги: беспилотник, Дубаи, перевозки
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