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Hi-tech

Поставки игровых ноутбуков вырастут в 2017 году

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Лидером на рынке по итогам прошлого года стала Asustek

По итогам года объем поставок игровых ноутбуков в мире увеличится на 10-15%

В 2016 году поставки выросли до 4,5 млн. штук с учетом что цена массовых устройств в этом сегменте начинается с 1 тыс. долларов, сообщает «РБК-Украина».

Лидером на рынке по итогам прошлого года стала Asustek с результатом 1,2 млн. ноутбуков, на втором месте - компания MSI, отгрузившая от 800 до 850 тыс. устройств.

Росту продаж в этом году, как считают аналитики, будет способствовать то, что многие производители, такие как Asustek, MSI, Lenovo и HP, представили игровые ноутбуки по цене от 800 долларов.

Напомним, мировой рынок ноутбуков может вырасти на 6% в IV квартале.

Фото: «РБК-Украина».

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Теги: ноутбуки, поставки, рынок

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