Valve объяснила незаинтересованность в создании игр

О том, почему Valve не заинтересована в разработке консольных игр, рассказал руководитель компании Гейб Ньюэлл

The Orange Box, Portal 2, Left 4 Dead и Left 4 Dead 2, Counter-Strike: Global Offensive - все эти игры доступны на консолях предыдущего поколения, сообщает «3Dnews».



Half-Life 2 была также выпущена на Xbox, а в Half-Life и Half-Life: Decay можно поиграть на PlayStation 2. Три запланированные игры Valve предназначены для шлемов виртуальной реальности и, вероятно, будут PC-эксклюзивами.

Первостепенная причина - неудобство закрытых экосистем.

«Нам не нравится работать в закрытых экосистемах, - сказал Ньюэлл. - Представьте, что вы ведёте переговоры с консольным издателем по поводу выпуска условно-бесплатной игры [по этой модели распространяются одни из самых прибыльных игр компании, Dota 2 и Team Fortress 2], и вам отвечают что-то вроде «Мы не уверены, что free-to-play [на консолях] - это хорошая идея», и вы понимаете, что ничего не выйдет».

«Бывали случаи, когда мы выпускали по пять-шесть обновлений в день, - продолжил руководитель. - Когда появилась iOS-версия приложения Steam, пользователи её хвалили. Уже на следующий день у нас было готово обновление для неё. И представьте себе, мы смогли выпустить его только через полгода! Нам даже не объяснили, почему это заняло так много времени. Таковы реалии закрытых экосистем. Потом патч всё-таки стал доступен, но даже тогда нам не пояснили, что произошло».

«Наверное, мы слишком глупы, чтобы стать успешными разработчиками игр и приложений для iOS, - сыронизировал Ньюэлл. - Всё, что мы делаем, мы делаем для того, чтобы упростить нашу жизнь. Наша задача - создавать инструменты, облегчающие работу другим разработчикам. А в таких условиях мы просто не знаем, как добиться этой цели. Уверен, есть масса людей, которые преуспели в закрытых экосистемах, но мы предпочитаем не работать с теми, кто ставит препятствия между нами и потребителями».

Об опасности закрытых экосистем Ньюэлл говорил ещё на этапе бета-тестирования Windows 8, которую назвал «катастрофой для всех, кто выпускает приложения на PC». В противовес Microsoft, Sony и Apple его компания создала консоль Steam Machine на базе открытой платформы SteamOS, но большой угрозой для конкурентов она, вопреки предположениям аналитиков, не стала. По приблизительным оценкам, к настоящему моменту продано меньше полумиллиона экземпляров «паровых машин».

«Сейчас нам больше всего импонирует PC», - уклончиво ответил Ньюэлл на вопрос о том, улучшились ли на консолях этого цикла условия для самостоятельной публикации игр.

В ближайшем будущем ни уже вышедшие, ни новые игры Valve не появятся на PlayStation 4 и Xbox One.

Аналогичных взглядов на PC и консоли придерживается соучредитель id Software, один из создателей Doom и Quake Джон Ромеро. По его мнению, компьютеры превосходят игровые приставки не только из-за своей открытости, но и обратной совместимости, постоянного развития и лёгкой модернизации.

Фото: wikipedia.org