Apple снабдит смартфоны сканером отпечатков пальцев

Apple получила патент на технологию, позволяющую встраивать сканер отпечатков пальцев в сенсорный экран

Описание патента было опубликовано на сайте Бюро патентов и торговых марок США, сообщает «УНИАН».

Изначально патентная заявка на технологию была подана компанией LuxVue еще в 2014 году, однако в апреле прошлого года она была перерегистрирована в связи с тем, что LuxVue была куплена Apple.

Суть разработки заключается в размещении под поверхностью дисплея устройства излучающих свет микродиодов совместно с улавливающими свет инфракрасными диодами, которые и будут считывать отпечаток пальца владельца устройства.

Фото: The Verge