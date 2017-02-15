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В Google Maps списки мест стали доступны всем пользователям

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В настольной версии Google Maps доступны только просмотр и редактирование списков

В Google Maps появилась функция под названием «Списки»

Через картографическое приложение для iOS и Android теперь можно создавать списки мест, делиться ими с другими пользователями и подписываться на те, которыми поделились друзья и родственники, сообщает «3Dnews».

В настольной версии Google Maps доступны только просмотр и редактирование списков, также их можно просматривать в офлайн-режиме.

Членам программы «Местные эксперты» возможность создавать списки была доступна уже довольно давно. Теперь функцией может пользоваться любой желающий. Возможность делиться и подписываться на списки появилась лишь сейчас.

Чтобы воспользоваться нововведением, необходимо запустить приложение и найти какое-нибудь место на карте. Выбрав его, нужно нажать на кнопку «Сохранить» и добавить место либо в один из заранее заготовленных списков (например, «Куда сходить»), либо в свой собственный. Для просмотра своих списков требуется открыть раздел с местами и найти в нём вкладку «Сохранённые». Иконки добавленных в один из списков мест будут отображаться на карте.

Списками можно делиться по SMS, почте, через социальные сети и мессенджеры. Как собственные списки пользователя, так и те, на которые он подписан, всегда будут с ним - на компьютере и мобильном устройстве. Если загрузить участок карты для офлайн-просмотра, то сохранённые места также можно будет просматривать. Более того, списки можно делать публичными, чтобы их мог просматривать любой желающий.

Представитель Google подтвердил, что списки не являются статичными. Поэтому если поделиться одним из них с другом, а затем внести в список изменения, то эти изменения увидит и другой пользователь. То же касается и удаления списков.

Фото: «3Dnews».

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Теги: Google Maps, места, списки

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