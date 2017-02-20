Apple снова возглавила рейтинг самых уважаемых компаний в мире

Журнал Fortune опубликовал рейтинг самых уважаемых компаний мира «World’s Most Admired Companies» по итогам 2016 года

Как и девять лет подряд до этого, рейтинг возглавила компания Apple, сообщает «3Dnews».

Её главный конкурент Samsung выбыл из Топ-50 самых уважаемых компаний в этом году. Как объяснил Fortune, скандал с пожароопасным фаблетом Galaxy Note 7 нанёс ощутимый ущерб как финансовому состоянию южнокорейской компании, так и её репутации.

Помимо Apple, в первую пятёрку вошли Amazon, Starbucks, Berkshire Hathaway и Disney. В прошлом году на втором месте списка находилась Alphabet, но сейчас ей отдали лишь шестую позицию.

Рейтинг «World’s Most Admired Companies» составляется на основании опроса представителей американских деловых кругов и аналитиков, включая руководителей компаний, исполнительных директоров, топ-менеджеров.

Fortune сначала выбрала 1000 крупнейших компаний США и добавила к ним 500 крупнейших компаний мира с доходом более $10 млрд. из своей базы данных Global 500.

Затем выбирала из них 680 компаний с наивысшим доходом из 28 стран, после чего обратилась к 3800 экспертам, бизнесменам, аналитикам с просьбой назвать 10 наиболее достойных по их мнению компаний, которые ранжировала по девяти критериям.

Для оценки компаний используются такие ключевые для репутации критерии, как инновации, управление персоналом, использование корпоративных активов, социальная ответственность, качество управления, финансовая устойчивость, долгосрочные инвестиции, качество продукции и услуг, глобальная конкурентоспособность.

Фото: 9to5mac.com