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Hi-tech

Kickstarter-программа по выпуску ZTE Hawkeye свёрнута

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Будущих владельцев Hawkeye характеристики смартфона не впечатлили

ZTE приняла решение остановить краудфандинговую программу по сбору средств на выпуск смартфона Hawkeye, которая была инициирована на площадке Kickstarter

Напомним, что разработанный китайскими специалистами в рамках проекта Project CSX аппарат создавался с учётом пожеланий и креативных идей от будущих пользователей, сообщает «3Dnews».

По итогам организованного конкурса, ZTE Hawkeye получил технологию отслеживания взгляда и возможность фиксации на вертикальной поверхности за счёт использования специальных чехлов.

Аппаратная составляющая изначально предполагала наличие восьмиядерного процессора Snapdragon 625, дисплея Full HD размером 5,5 дюйма по диагонали, 3 Гбайт оперативной памяти, а также сдвоенной основной камеры с 13- и 12-мегапиксельным сенсорами.

Однако будущих владельцев Hawkeye характеристики смартфона не впечатлили. Как отмечается на Kickstarter-странице проекта, от пользователей поступило много пожеланий по улучшению аппарата. Поэтому выпуск гаджета в текущем варианте решено отменить.

ZTE подчёркивает, что прекращение сбора средств не означает прекращение проекта. Разработка смартфона будет начата заново, при этом функции отслеживания взгляда и крепления на вертикальных поверхностях будут сохранены. Все те, кто поддержал проект, получат свои деньги обратно. О сроках выпуска улучшенного аппарата Hawkeye ничего не сообщается.

Фото: «3Dnews».

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Теги: ZTE, деньги, смартфон

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