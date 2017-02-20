Kickstarter-программа по выпуску ZTE Hawkeye свёрнута

ZTE приняла решение остановить краудфандинговую программу по сбору средств на выпуск смартфона Hawkeye, которая была инициирована на площадке Kickstarter

Напомним, что разработанный китайскими специалистами в рамках проекта Project CSX аппарат создавался с учётом пожеланий и креативных идей от будущих пользователей, сообщает «3Dnews».



По итогам организованного конкурса, ZTE Hawkeye получил технологию отслеживания взгляда и возможность фиксации на вертикальной поверхности за счёт использования специальных чехлов.

Аппаратная составляющая изначально предполагала наличие восьмиядерного процессора Snapdragon 625, дисплея Full HD размером 5,5 дюйма по диагонали, 3 Гбайт оперативной памяти, а также сдвоенной основной камеры с 13- и 12-мегапиксельным сенсорами.

Однако будущих владельцев Hawkeye характеристики смартфона не впечатлили. Как отмечается на Kickstarter-странице проекта, от пользователей поступило много пожеланий по улучшению аппарата. Поэтому выпуск гаджета в текущем варианте решено отменить.

ZTE подчёркивает, что прекращение сбора средств не означает прекращение проекта. Разработка смартфона будет начата заново, при этом функции отслеживания взгляда и крепления на вертикальных поверхностях будут сохранены. Все те, кто поддержал проект, получат свои деньги обратно. О сроках выпуска улучшенного аппарата Hawkeye ничего не сообщается.

Фото: «3Dnews».