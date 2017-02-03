Дмитрий Олейник: Мы рискуем стать страной с пятнадцатью миллионами населения, которое будет только копать руду и выращивать рапс

Председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник рассказал редакции «К:» о планах модернизации страны, путях преодоления коррупции и важности национального протекционизма

В сентябре 2016 года главой Федерации работодателей Украины (ФРУ) снова стал Дмитрий Олейник, сменив на этом посту бизнесмена Дмитрия Фирташа, в бытность которого занимал должность заместителя главы ФРУ и курировал экономический блок.

Дмитрий Олейник также координирует разработку мероприятий по адаптации отечественного бизнеса к условиям, предусмотренным Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Он одним из первых среди руководителей общественных объединений промышленников , предпринимателей и работодателей, предложил создать институт бизнес-омбудсмена в Украине и в ДАННЫЙ в Момент Входит состав наблюдательного Совета бизнес -омбудсмена.

- Дмитрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, о Плане модернизации Украины. Каковы его основные положения?

- Существует программа модернизации страны, и план модернизации страны. Эти два документа составляют одно целостное видение развития Украины .

К созданию программы модернизации мы привлекали западных экспертов. Она базируется, в первую очередь, на принципах защиты прав собственности. Ни одна страна не будет успешна в экономическом развитии и в целом , если не защищены права собственности инвестора, предпринимателя. Иначе в любой момент он рискует потерять все, что создал.

В создании плана модернизации Украины, в основном, были задействованы эксперты ФРУ и ведущие украинские учёные.

Мы подошли к решению задачи как бизнесмены. Мы проанализировали производства около тысячи товаров, которые в последние десять лет показали наиболее высокие темпы роста - 7-15% ежегодно. Затем мы изучили рынки ЕС, Ближнего Востока, Китая и тихоокеанского региона. Далее проанализировали конкурентные возможности Украины с точки зрения базовых преимуществ , в том числе это знания и человеческий ресурс.

Затем изучили, что нам подарили небеса - наличие полезных ископаемых в недрах. И как оказалось, на территории страны находятся более 10% разведанных мировых запасов, включая марганец, титан, железную руду.

В итоге мы выделили двести товаров, которые для Украины являются стратегическими. В этот перечень входит и группа высокопереработанной агропродукции. Например, выгоднее нам экспортировать не зерно, а муку. А еще лучше производить макароны. Продукты, где одна переработка дает двойную или тройную дополнительную стоимость .

Мы определили, что нужно сделать стране для привлечения инвестиций и организации переработки: создать индустриальные парки, экспортные зоны, внести ряд изменений к налоговому кодексу.

Один из наших законопроектов уже прошел согласование в комитете ВР по вопросам промполитики. Это законопроект по специальному режиму для инвестиционной и коммерческой деятельности. В нем содержится пункт об ускоренной амортизации: в момент введения в эксплуатацию оборудования, инвестор может его амортизировать, т.е. льготу по получает уплате налога на прибыль.

Таково наше видение. Изменить тренд от страны, которая только поставляет сырье к стране, которая перерабатывает.

- Вы говорили, что коррупционная составляющая бюджета страны- 50%. Как, по-вашему, нужно бороться с коррупцией?

- Знаю, как на ваш вопрос ответить. Непонятно только, как сделать так, чтобы люди, которые знают пути преодоления коррупции, когда они не при власти, приходя во власть, не забывали свои рецепты?

Если говорить в смысле глобальном - это смена элит. Изменение существующей традиции, когда основные борцы с коррупцией - это оппозиционеры, а ключевые коррупционеры - представители власти. Тогда мы найдем в этом круговороте смены власти ключевой ответ на вопрос , что из-за смены элит коррупция в высших эшелонах власти остановится , ну как минимум уменьшиться. А все другие инструменты, они как бы уже есть и публично реализуются, в том числе отдельными антикоррупционными институциями такими как НАБУ , НАЗК и т.д. Вопрос только в том, что политическое влияние на эти институции фактически нивелирует эффективность их деятельности .

- Есть несогласия с действиями правительства, но конкретных действий нет - планирует ли ФРУ демонстрации, забастовки, Протесты?

- Мы определили три инструмента, которые власть учитывает в своих действиях.

Первый инструмент - вооруженные отряды, которые участвовали в военных действиях. Они являются сейчас сдерживающим фактором.

Второй инструмент - люди, их активная позиция в виде протестов. Это очень серьезный фактор, который нельзя игнорировать.

И третий, менее эффективный, чем первые два, - информационное присутствие по выбранной тематике.

Первый вариант мы даже не рассматривали.

Второй инструмент вполне приемлем, хотя мы считаем, что это больше политический или даже профсоюзный метод.

А вот информационное пространство и возможность локаутов мы для себя оставили . Я не исключаю, что в не очень далеком будущем мы можем выйти с требованием , в какой-то части что-то отменить. Такие предпосылки есть.

Например, в соседних странах цены на электроэнергию в разы ниже , чем в Украине и это с учетом наличия 5 атомных электростанций. Объективно предпосылок для этого нет. У нас искусственное ценообразование, которое национальный регулятор создал, в том числе с такой общеизвестной формулой расчёта стоимости угля «Ротердам +». И мы понимаем, что это влияет на конкурентоспособность украинской продукции на внешних рынках .

Поэтому, когда власть и институты власти действуют, не учитывая позицию бизнеса и работодателя, мы можем использовать такой инструмент как локаут (ред. Временная остановка работы предприятия или существенное сокращение объёмов производства работодателем с прекращением выплаты зарплаты и уплаты налогов в бюджет).

- Правительство в позапрошлом году изменило порядок уплаты НДС. Сейчас невозможно зарегистрировать налоговую накладную, по сути, не имея на НДС аванса-счете. То есть правительство побороло махинации с НДС. А выполняет ли правительство свои обязательства по возмещению НДС? Какова судьба НДС облигаций?

- Этот вопрос находится у нас на постоянном контроле. Мы участвовали в разработке системы электронной администрирования и высказывали много претензий к предложенному правительством варианту .

Предполагалось, что система позволит искоренить «вброс» фиктивного НДС, чтобы те, кто работает «в черную» и коррупционно с властью, проиграли. Должны были быть сформированы реально конкурентные условия для тех , кто ведет свой бизнес честно и добросовестно.

К сожалению, я не могу сказать, что то, что мы закладывали в основу этих решений реализовано. У нас есть четкая уверенность, что система оказалась не защищена от ручного вмешательства со стороны ГФС . У нас есть понимание того, что, «вброс» фиктивного НДС не может происходить без вмешательства человека. Где-то там есть невидимая темная рука, которая периодически работает с электронной системой, осуществляя «вбросы» в электронный оборот фиктивного налогового кредита. Это первый момент.

Второй момент. Задолженность по НДС, к сожалению, есть и составляет на 01.02.17 г. 30 млрд порядка. гривен. Это сумма, на которую бизнес кредитует государство. Конечно, эта сумма влияет на эффективность работы и планирование бизнеса . НДС не возвращается тем, кто значительную часть своей продукции экспортирует. И-экспортеры Производители - конкурентоспособны на мировых рынках, поскольку неконкурентные товары экспортировать не имеет смысла. Соответственно государство своими действиями не дает жить курам, которые несут золотые яйца.

Государство должно вернуть и переплаченный налог на прибыль. И мы неоднократно поднимали этот вопрос перед руководством Министерства финансов и ГФС . В том числе предлагали механизмы решения этой проблемы. Если переплаты возвращены и автоматическая система заработает как часы , тогда коррупционные риски уменьшатся.

- Вы - сторонник протекционизма и не раз предлагали защищать экономику страны тарифными и нетарифными методами . Какие отрасли сегодня требуют защиты, а какие уже вполне конкурентоспособны, и могут самостоятельно бороться за клиента, как на внутреннем, так и на внешнем рынках?

- В современном мире государственная политика должна быть настроена на национальный протекционизм . Под словом национальный я понимаю не запись в паспорте «украинец». Инвестор, который вкладывает деньги в страну, который создал рабочие места, он резидент Украины, ему почет и уважение, потому что он и есть национальный производитель.

К примеру, возьмем белую глину. Чтобы вывезти глину достаточно купить экскаватор и разработать логистику . А вот чтобы ее перерабатывать, нужно уже построить завод. А это открывает для государства уже совсем другие перспективы : это и новые рабочие места, и уменьшение расходов на пенсионный и социальный фонды.

Инвестиция в экскаватор даст лишь пять рабочих мест, а в плиточный завод - пятьсот. А это уже ответственность государства предпринять те или иные шаги для создания благоприятного для инвестиций климата .

Если ничего не менять, то рынок сам отрегулирует все. И мы станем страной с пятнадцатью миллионами населения, которое будет только копать руду и выращивать даже уже не кукурузу , а рапс.

Поэтому, если мы говорим о железнодорожном транспорте, то вагоны, тяговая сила, должны изготавливаться у нас, если мы говорим о газодобыче, то компрессоры, азотные станции должны изготавливаться в Украине. Тем более, что производители и возможности у нас. В таком смысле, я точно за национальный протекционизм.

Еще один момент - соглашение с ЕС. ФРУ не удалось значительно повлиять на его форматирование и с национальными интересами там вышло не очень хорошо . И, мягко говоря, те, кто готовил и подписывал экономическую часть соглашения, сознательно или несознательно нанесли урон украинской экономике. Договор структурирован таким образом, что, например, наибольшая тарифная ставка по защите европейского рынка более 500% (для сухого молока сверх квоты), а наибольшая ставка по защите украинского рынка -50% (для сахара сверх квоты).

То есть - совершенно несимметричное соглашение. Европейский союз защитил свои рынки, они увидели, где мы конкурентоспособны, или поставили и вы сокие защитные или тарифные ставки маленькие квоты. Или то и другое.

Таким образом, непрофессиональный подход во время подготовки соглашения, повлиял на то, что, находясь рядом с европейским рынком, изготавливая конкурентную по цене и по качеству продукцию, мы сегодня использовать свои возможности не можем.

По факту, Украина в ЕС поставляет более 75% сырья, а они поставляют нам более 75% продукции высокой переработки. И добавленная стоимость остается там, а мы фактически превратились в экспортеров только человеческого ресурса .

Статистика - упряма. Страна с 1991 года - в «лидерах» по ввп ввп ввп ввп потерям ВВП ВВП. То есть все движутся вперед, и многие удвоили, утроили ВВП. А мы еще не достигли уровня 91-го года.

- Смогли ли наши работодатели приспособиться за два года АТО к новым реалиям ? Насколько упал товарооборот с Россией? Каковы потери бюджета и есть ли перспективы развития экономики без российских партнеров ?

- До войны товарооборот с Россией составлял около 50 млрд. долларов в год.

Многие торговые отношения базировались на кооперации. Особенно это касалось машиностроения: предприятия производили лишь отдельные части продукции. И для того, чтобы получить полностью готовый продукт приходилось перевозить через границу полуфабрикаты по нескольку раз.

Когда началась война, были потеряны связи. Кто-то принимал решение сознательно, где-то роль сыграли ограничения со стороны России. Еще до того, как началась аннексия Крыма и оккупация Донбасса, российская власть ввела много товарных ограничений и на границе были созданы искусственные преграды для украинских товаров . Бизнес понес убытки, кто-то понял, что нужно риски диверсифицировать и искать другие рынки.

Многие производители имели в объеме производства до 90% экспорта в Россию. Конечно, с точки зрения ведения бизнеса - это очень рискованно. Потеря российского рынка была болезненной, но это привело к тому, что многие открыли новые перспективы. Как в классике: все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Самая тяжелая ситуация - в машиностроении. Европейский рынок тяжело осваивается украинским бизнесом, потому что там другие стандарты, директивы, показатели безопасности. А, чтобы достичь необходимого уровня, нужны инвестиции.

Промышленности легче было бы перестроиться, если бы экономическая и фискальная политика страны строилась по -другому. А сейчас - не возвращают НДС, и ты уже не можешь планировать объемы экспорта.

- Была ли обида, когда Вас мягко попросили освободить должность председателя совета Федерации работодателей Украины?

- Нет, конечно. Я уверен, что должность главы ФРУ не предается по наследству. На самом деле, я сам голосовал за избрание Дмитрия Фирташа главой федерации . И я это делал сознательно. Я знал, что через определенное время кто-то новый возглавит ФРУ, поэтому никаких обид не было.

Более того, тогда было другое понимание. Было осознание того, что нам необходимо отходить от нашего национального, по типу трех гетманов, подхода к ведению дел, и нужно объединять бизнес.

В принципе, на то время фигура Дмитрия Фирташа могла, и, кстати-таки, сыграла роль в том, что нас стало больше. Мы объединились, и нам было легче отстаивать свою точку зрения перед властью .

- Сегодня очень активно в медиапространстве обсуждают ситуацию с Ukrlandfarming и НБУ. Как вы считаете должен ли НБУ прекратить войну с Бахматюком ? Почему НБУ отказывает в реструктуризации Ukrlandfarming?

- Почему отказывает, хорошо, если бы ответ на этот вопрос дала сама госпожа Гонтарева . ХОТЯ как по мне, это необычайно большая ошибка Нацбанка и лично его главы . Нужно слышать бизнес, работодателей, инвесторов и находить компромисс в поддержку инвесторов.

- Должно ли высшее руководство вмешаться в конфликт, выступить медиаторами, которые помогут прийти к компромиссному решению?

- Давайте начнем с того, может ли государство в лице, в том числе и Кабинета министров или президента не реагировать на то обращение , которое публично сделал Олег Бахматюк как владелец Ukrlandfarming. Моя позиция - должна быть реакция.

Теперь вернемся к открытому заявлению, которое сделал Олег Бахматюк. Мы не можем не отреагировать на позитивные составляющие, которые есть в этом обращении.

Во-первых, он признает свои долги, он хочет их реструктурировать. Конечно, это позитивно с точки зрения бизнесмена, который попал в тяжелое положение и в связи с оккупацией Донбасса , аннексией Крыма потерял около 40% собственности. При этом он же не говорит - списывайте мне долги. Он говорит, что я готов возвращать, только учтите этот форс-мажор.

Второе, что понятно из этого заявления - были публичные переговоры, в том числе и с участием первых лиц государства.

В моём понимании - это позитив. Потому что в непростой ситуации оказался один из самых больших работодателей , компания, которая генерирует около 1,5% ВВП.

Потому и президент, и премьер-министр, и глава Нацбанка должны обращать внимание на такие компании . В любой цивилизованной стране это проблема, в том числе, и первых лиц.

- Чем уничтожение Ukrlandfarming чревато для экономики страны, для аграрного сектора?

- 1,5% ВВП и 37 тысяч работающих - это для любой страны больно, а для Украины это больнее в два раза.

Фото: из личного архива ФРУ