Открывается секс-кинотеатр с виртуальной реальностью и роботами
22/12/2016 12:10
Посетители кинотеатра смогут не только окунуться в атмосферу, но даже стать его участниками
Благодаря применению виртуальной реальности данное развлечение может вызывать своего рода зависимость
Испанский инженер Кристина Порталес из университета Валенсии представила проект своеобразного секс-кинотеатра, посетители которого смогут не только полностью окунуться в атмосферу «фильма», но даже сами в некотором роде стать его участниками.
Авторы проекта считают, что благодаря применению виртуальной реальности и других технологий подобное развлечение может вызывать своего рода зависимость, однако этот факт их лишь вдохновляет.
Фото: gagadget.com
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