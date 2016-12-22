Открывается секс-кинотеатр с виртуальной реальностью и роботами

Благодаря применению виртуальной реальности данное развлечение может вызывать своего рода зависимость

Испанский инженер Кристина Порталес из университета Валенсии представила проект своеобразного секс-кинотеатра, посетители которого смогут не только полностью окунуться в атмосферу «фильма», но даже сами в некотором роде стать его участниками.

Авторы проекта считают, что благодаря применению виртуальной реальности и других технологий подобное развлечение может вызывать своего рода зависимость, однако этот факт их лишь вдохновляет.

Фото: gagadget.com