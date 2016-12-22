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Стиль жизни

Диетологи назвали продукты с преувеличенной пользой

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Свежевыжатые соки полезны только течение нескольких минут после изготовления

Свежевыжатые соки полезны только течение нескольких минут после изготовления

В магазинных йогуртах содержится сухое молоко и наполнители, которые дают организму не нужный сахар  

Некоторые продукты считаются очень полезными, но на самом деле они не оказывают ожидаемой пользы, либо даже могут повредить здоровью. Какие продукты явно переоценены, рассказала диетолог Анна Ивашкевич.

Говоря о продуктах с преувеличенной полезностью, диетолог в первую очередь назвала йогурты.

Чаще всего на магазинных полках стоят йогурты с добавлением сухого молока и наполнителей, которые дают организму не нужный сахар, и, вместо того, чтобы восстанавливать кишечную микрофлору, портят ее. Лучше употреблять в пищу натуральные и не подлежащие долгому хранению кисломолочные продукты с простым составом, подчеркнула специалист.

Мюсли и хлопья часто рекламируются как диетические продукты, но помогают ли они худеть? Нутриционист сообщила, что это возможно лишь при условии, что на мюсли будет заменен один из приемов пищи плюс активные занятия спортом. Кроме того, в списке ингредиентов у таких продуктов значится слишком много не нужных организму компонентов из разряда простых углеводов - сахар, патока, карамель, сироп.

По мнению специалиста также стоит воздерживаться от употребления фитнес - батончиков. Основной их состав приходится на углеводы, жиры и белки, и по сути это ничем не отличается от любого шоколадного батончика, продающегося на кассе. «Если вы активный спортсмен и в целом ведете активный образ жизни, то можете себе позволить такие батончики. Если вы офисный работник с автомобилем и спорт у вас 30 минут в зале раз в неделю, то вам протеиновые батончики противопоказаны», - уточнила врач.

Свежевыжатые соки в бутылках тоже не избежали критики эксперта, ведь они полезны лишь в течение нескольких минут после изготовления, сообщила диетолог. В соках, которые продают в магазинах, слишком много сахара и легкоусвояемых калорий, чтобы быть полезными, уверена она.

Врач также порекомендовала избегать детских сладостей, полагая, что они более полезны и чисты от искусственных наполнителей.

Фото: puzo2arbuza.ru

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Теги: фреши, йогурт, мюсли

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