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Стиль жизни

Нужно ли мужчинам носить нижнее белье, выяснили специалисты

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От того типа трусов, которые вы носите, может напрямую зависеть ваше здоровье

От того типа трусов, которые вы носите, может напрямую зависеть ваше здоровье

Не существует научных исследований, подтверждающих важность ношения мужских трусов для здоровья

Далеко не многие современные люди знают о том, что обычные повседневные трусы нужны вовсе не обязательно для красоты или тепла, а для соблюдения личной гигиены. Ношение обычных трусов превратилось в банальный для человека процесс, к которому он давно привык. Однако не нужно забывать о том, что от того типа трусов, которые вы носите, может напрямую зависеть ваше здоровье и даже ваша репродуктивная функция.

строение мужских половых органов таково, что им необходимо постоянное проветривание и в то же время нахождение в тепле. По этой причине совершенно неприемлемо, чтобы мужчина носил синтетические обтягивающие трусы ежедневно. Если вы собрались купаться, то синтетические плавки подойдут, но в таких трусах нельзя ходить весь день. Мочеполовая система мужчины будет испытывать большую нагрузку, повышение температуры, полное отсутствие циркуляции воздуха. Если мужчина будет носить такие трусы, то со временем у него могут обнаружиться самые различные заболевания мочеполовой системы.

В этой связи медики уже много лет советуют использовать для повседневной носки такие трусы, которые у нас в и называют «семейные», а на Западе – шортами. Это трусы, которые выполнены из натуральной ткани, прикрывающие не только половые органы и ягодицы, но и верхние части бедер. Такие трусы не оказывают негативного давления и позволяют воздуху циркулировать без каких-либо проблем.

Некоторые мужчины отказываются от ношения нижнего белья для того, что дать половому органу возможность «подышать». Никаких научных исследований, подтверждающих важность мужских трусов для здоровья и комфорта не существует, но вот 5 правил профилактики, которые обязательно стоит соблюдать.

Стирайте брюки более часто. Если в обычных условиях вы надеваете джинсы 4-5 раз перед тем, как бросить их в стиральную машину, то при хождении без нижнего белья это число необходимо свести до 2-3.

Готовьтесь к пятнам пота. Нижнее белье поглощает влагу из области полового члена, а без него эту роль будут выполнять брюки.

Не носите тесные джинсы. Эти джинсы будут болезненно врезаться в половой член и мошонку всякий раз, когда вы попробуете присесть. Если уж вы решили обходиться без нижнего белья, то носите свободные брюки.

Не меряйте одежду. Дело не в том, что примерочные кабинки недостаточно плотно закрываются. Мерить брюки без нижнего белья это значит подвергать дополнительному контакту с бактериями чувствительную зону мужских половых органов.

Защищайтесь от трения. При хождении без нижнего белья вам бывает нечем защитить внешний слой кожи от трения об одежду, чтоб может стать причиной болезненных раздражений.

Фото: onliner.by

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Теги: нижнее белье, гигиена, инфекции

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