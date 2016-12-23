Зафиксирован первый случай аллергии на Wi-Fi
23/12/2016 09:42
С каждым годом из-за аллергии, здоровье только ухудшается
Для блокировки сигнала больная вынуждена носить специальный шлем
Медики зафиксировали первый случай аллергии на Wi-Fi. На проблему специалистам пожаловалась жительница туманного Альбиона, которая вынуждена применять шлем, блокирующий электронные сигналы.
Потерпевшая рассказала врачам о своей ситуации, и как та негативно влияет на ее повседневную жизнь. Из-за ношения шлема она плохо контактирует с родными и друзьями. У женщины начинает сильно болеть голова, когда она смотрит телевизор или пользуется утюгом. Женщина работает медсестрой и из-за непонятного поведения к ней не ходят пациенты.
В связи с такой ситуацией она редко выходит на улицу. Сообщается, что с каждым годом ее здоровье только ухудшается.
Фото: kievvlast.com.ua
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