Зафиксирован первый случай аллергии на Wi-Fi

Для блокировки сигнала больная вынуждена носить специальный шлем

Медики зафиксировали первый случай аллергии на Wi-Fi. На проблему специалистам пожаловалась жительница туманного Альбиона, которая вынуждена применять шлем, блокирующий электронные сигналы.

Потерпевшая рассказала врачам о своей ситуации, и как та негативно влияет на ее повседневную жизнь. Из-за ношения шлема она плохо контактирует с родными и друзьями. У женщины начинает сильно болеть голова, когда она смотрит телевизор или пользуется утюгом. Женщина работает медсестрой и из-за непонятного поведения к ней не ходят пациенты.

В связи с такой ситуацией она редко выходит на улицу. Сообщается, что с каждым годом ее здоровье только ухудшается.

Фото: kievvlast.com.ua