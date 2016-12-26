Названа вероятная причина смерти Джорджа Майкла
26/12/2016 10:25
Джорджа Майкла нашли без признаков жизни дома в Рождество
Менеджер Джорджа Майкла исключает версию о насильственной смерти певца
Причиной смерти британского певца Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточность. Об этом пишет издание Billboard.
Напомним, 53-летний британский певец Джордж Майкл был обнаружен мертвым у себя дома. Полиция сообщила, что «подозрительных обстоятельств» в инциденте нет.
Менеджер певца Майкл Липпман рассказал Billboard, что рождественским воскресным утром ему сообщили, что музыканта нашли «мирно лежащим в постели» без признаков жизни.
Насильственную смерть менеджер исключает, но версия о сердечной недостаточности стала для него неожиданностью.
Ранее "Комментарии" писали о том, что смерть 53-летнего музыканта зафиксировали врачи в частном доме Джорджа Майкла в графстве Оксфордшир.
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Теги: Джордж Майкл, смерть
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