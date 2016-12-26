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Стиль жизни

Названа вероятная причина смерти Джорджа Майкла

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Джорджа Майкла нашли без признаков жизни дома в Рождество

Джорджа Майкла нашли без признаков жизни дома в Рождество

Менеджер Джорджа Майкла исключает версию о насильственной смерти певца

Причиной смерти британского певца Джорджа Майкла могла стать сердечная недостаточность. Об этом пишет  издание Billboard.

Напомним, 53-летний британский певец  Джордж Майкл был обнаружен мертвым  у себя дома. Полиция сообщила, что «подозрительных обстоятельств» в инциденте нет.

Менеджер певца Майкл Липпман рассказал Billboard, что  рождественским воскресным утром ему сообщили, что музыканта нашли «мирно лежащим в постели» без признаков жизни.

Насильственную  смерть менеджер исключает, но  версия о сердечной недостаточности стала для него неожиданностью.

Ранее "Комментарии" писали о том, что смерть 53-летнего музыканта зафиксировали врачи в частном доме Джорджа Майкла в графстве Оксфордшир.

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Теги: Джордж Майкл, смерть

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