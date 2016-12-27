Путешественник из Франции обошел земной шар на тримаране и установил рекорд
27/12/2016 07:21
Француз шел на тримаране безостановочно 49 дней
Обогнувший земной шар на тримаране в рекордные 49 дней Томас Ковиль шел к этому достижению 10 лет
Одиночное безостановочное плавание вокруг света на тримаране завершил французский путешественник Томас Ковиль. Экстремал установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает ВВС.
48-летний путешественник в кругосветке находился 49 дней, три часа и семь минут. Таким образом, он побил рекорд, установленный в 2008 году другим французом, Франсуа Жойоном. Он в одиночку обошел земной шар на яхте за 57 дней.
Любопытно, что новому рекордсмену такого результата удалось достичь лишь на пятый раз.
«Я шел к этому десять лет... Я счастлив, что мне удалось осуществить эту мечту», - сказал путешественник журналистам, ожидавшим его прибытия в порту Бреста на северо-западе Франции.
Ранее «Комментарии" писали о том, что на Закарпатье украинские пограничники нашли заблудившегося в горах иностранца.
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Теги: путешествие, рекорд
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