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Путешественник из Франции обошел земной шар на тримаране и установил рекорд

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Француз шел на тримаране безостановочно 49 дней

Француз шел на тримаране безостановочно 49 дней

Обогнувший земной шар на тримаране в рекордные 49 дней Томас Ковиль шел к этому достижению 10 лет

Одиночное безостановочное плавание вокруг света на тримаране завершил французский путешественник Томас Ковиль. Экстремал установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает ВВС.

48-летний  путешественник в кругосветке находился   49 дней, три часа и семь минут. Таким образом, он побил рекорд, установленный в 2008 году другим французом, Франсуа Жойоном. Он в одиночку обошел  земной шар на яхте за 57 дней.

Любопытно, что новому рекордсмену такого результата удалось достичь лишь на пятый раз.

«Я шел к этому десять лет... Я счастлив, что мне удалось осуществить эту мечту», - сказал путешественник журналистам, ожидавшим его прибытия в порту Бреста  на северо-западе Франции.

Ранее «Комментарии" писали о том, что на Закарпатье украинские пограничники нашли заблудившегося в горах иностранца.

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Теги: путешествие, рекорд

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