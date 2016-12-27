Новый новогодний спектакль «Безграничное счастье» 02-06 января 2017, в Октябрьском Дворце

Эта волшебная история приключится под Новый год! 31 декабря, ровно в полночь исполнится заветное желание всех деток и герои любимого мультфильма «Маша и Медведь» оживут в самом центре Киева, чтобы показать ребятам новый новогодний спектакль «Безграничное счастье»! Наконец с Машей, Мишкой и другими персонажами можно будет увидеться воочию!

Мудрая и веселая Маша в увлекательной форме расскажет ребятам, что Праздник - это не только подарки! Праздник – это, прежде всего, радость встречи и настоящая дружба!

Каждый лесной житель мечтает о подарке...Кто-то ждет мешок с морковками, кто-то мечтает о самом большом в лесу торте, а кто-то и вовсе, о копченых сосисках! Знаете кто? А вот Маша всегда знает, что делать! Ведь, как известно, все, что попадает в её ручки, приобретает новые и неожиданные формы!

Только вот, на этот раз одних ручек Маши будет маловато… Поможете нашим героям разобраться? А кто поможет Маше и Медведю избавить зверей от вредных желаний? А кто поможет найти проказников? А кто-нибудь знает, как управлять волшебным посохом? Кто умеет ловить рыбу в пруду? Ну…или не рыбу…Что там ещё в пруду ловят? Итак, Маша и Медведь срочно ждут помощников! Ах, да… Здесь еще дедушка Мороз попадает в очень загадочную ситуацию, и начинается такое… такооооооооое!!!! Ну, а впрочем, приходите и узнаете все первыми!

Новогодняя Ёлка с Машей и Медведем в Октябрьском Дворце – это новая история, наполненная захватывающими приключениями, неожиданными открытиями и, конечно, самыми настоящими новогодними чудесами!

Маша и Медведь подготовили для маленьких любителей мультфильма грандиозное новогоднее театрализованное представление, наполненное незабываемыми сюрпризами, яркими шоу-номерами, любимыми песнями, играми и танцами!

В великолепном праздничном фойе вас будет ждать лесная красавица Ёлка! Дед Мороз и Снегурочка будут встречать гостей вместе со сказочными героями! Настоящие сюрпризы, яркие мгновения радости, захватывающие песни, игры, фокусы, аттракционы и хороводы с любимыми персонажами доставят вашим детям неподдельное счастье!

Со 2 по 6 января в Киеве настоящие чудеса ждут вас в фойе и на сцене Октябрьского Дворца!

Лицензионная версия!

Продолжительность спектакля – 55 минут.

Язык спектакля – украинский.

Дети до 4 лет приглашаются бесплатно!

Купить билеты: Квартал концерт