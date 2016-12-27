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В Эрмитаже нашли статую периода Римской империи, которая считалась утеряной

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Российские и немецкие искусствоведы намерены совместно исследовать шедевр

Российские и немецкие искусствоведы намерены совместно исследовать шедевр

Считавшаяся утерянной «Виктория Кальватоне» до 1939 года хранилась в музее Берлина

В Петербургских фондах Государственного Эрмитажа обнаружена  античная скульптура, шедевр периода Римской империи  «Виктория Кальватоне», которая до 1939 года хранилась в Берлине, а затем считалась утерянной. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

«Статуя Виктории при поступлении в Эрмитаж в 1946 году была внесена в инвентарь как французская скульптура XVII века. Долгие годы она находилась в специальном фонде музея, и совсем недавно появилась возможность исследовать и идентифицировать скульптуру», - говорится в сообщении пресс-службы Эрмитажа.

На основании работы с архивными материалами и технико-технологической экспертизы российские специалисты  определили происхождение объекта в числе перемещенных культурных ценностей, поступивших из музеев Берлина.

Сотрудники Эрмитажа  и их немецкие коллеги уже договорились о совместном исследовании «Виктории Кальватоне»  после установления полной информации о скульптуре .

Любопытно, что эта скульптура  была найдена в 1836 году вблизи Кальватоне в Италии, в Ломбардии, на границе провинций Кремона и Мантуя. В декабре 1841 года директор картинной галереи Густав Фридрих Ваген приобрел коллекцию скульптур для Королевского музея в Берлине, куда она поступила весной 1842 года.  В 1939 году она, как и многие другие музейные предметы, была перенесена в Имперский монетный двор. После окончания войны скульптура считалась потерянной и была опубликована в каталоге потерянных экспонатов Античных собраний (2005). Задокументированным был только вывоз статуи Виктории русскими трофейными бригадами.

Ранее «Комментарии" писали о том, что скифское золото по возвращении в Украину передадут в Национальный музей истории Украины.

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Теги: шедевр, статуя, античность, Эрмитаж

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   © «Комментарии:», 2016

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