Украинская певица Екатерина Бужинская сегодня стала мамой двойни
27/12/2016 13:10
Отец двойни Кати Бужинской - болгарский бизнесмен Димитар Стойчев
Певица подарила супругу - болгарскому бизнесмену - сразу сына и дочь
Украинская певица 39-летняя Екатерина Бужинская 27 декабря родила двойню. Об этом стало известно из Instagram певицы, где она разместила соответствующие фото и сопроводила их подписью: «Ура! Сыночок та Доченька! Счастливая».
Также певица разместила снимок своих крох и их счастливого отца – болгарского бизнесмена Димитара Стойчева.
Вес новорожденного мальчика – 2550 г, рост – 51 см. Девочка весит 2300 г , а ее рост 50 см.
Ранее «Комментарии" писали о том, что ведущий солист ансамбля им. Александрова не полетел в Сирию на роковом Ту-154 из-за рождения третьего ребенка.
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