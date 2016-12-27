Украинская певица Екатерина Бужинская сегодня стала мамой двойни

Певица подарила супругу - болгарскому бизнесмену - сразу сына и дочь

Украинская певица 39-летняя Екатерина Бужинская 27 декабря родила двойню. Об этом стало известно из Instagram певицы, где она разместила соответствующие фото и сопроводила их подписью: «Ура! Сыночок та Доченька! Счастливая».

Также певица разместила снимок своих крох и их счастливого отца – болгарского бизнесмена Димитара Стойчева.

Вес новорожденного мальчика – 2550 г, рост – 51 см. Девочка весит 2300 г , а ее рост 50 см.

Ранее «Комментарии" писали о том, что ведущий солист ансамбля им. Александрова не полетел в Сирию на роковом Ту-154 из-за рождения третьего ребенка.