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Украинская певица Екатерина Бужинская сегодня стала мамой двойни

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Отец двойни Кати Бужинской - болгарский бизнесмен Димитар Стойчев

Отец двойни Кати Бужинской - болгарский бизнесмен Димитар Стойчев

Певица подарила супругу - болгарскому бизнесмену - сразу сына и дочь

Украинская певица 39-летняя  Екатерина Бужинская  27 декабря  родила двойню. Об этом стало известно из Instagram певицы, где она разместила соответствующие фото и сопроводила их подписью:  «Ура! Сыночок та Доченька! Счастливая».

Также певица разместила снимок своих крох и их счастливого отца – болгарского бизнесмена  Димитара Стойчева.

Вес новорожденного мальчика – 2550 г, рост – 51 см. Девочка  весит  2300 г , а ее рост 50 см. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что ведущий солист ансамбля им. Александрова не полетел в Сирию на роковом Ту-154 из-за рождения третьего ребенка.

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Теги: двойня, певица

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