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Медики нашли связь между депрессией и количеством аккаунтов

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В большой увлеченности социальными сетями есть и положительная сторона

В большой увлеченности социальными сетями есть и положительная сторона

Чем больше личных страничек, тем большее число депрессивных состояний сопровождают человека

Медики университета Питтсбурга нашли связь между количеством аккаунтов и депрессией. Для подтверждения теории был проведен социологический опрос.

Более полторы тысячи добровольцев в возрасте от 21 до 25 лет приняли участие в исследовании, добровольцы ответили на несколько вопросов.

В список вопросов опроса вошли вопросы: об уровне дохода, определение статуса, расовой принадлежности и количество зарегистрированных аккаунтов. После анализа анкет, специалисты установили, что количество аккаунтов напрямую свидетельствует о депрессивных состояниях. Следовательно, чем больше личных страничек, тем большее число депрессивных состояний сопровождают человека.

Научные сотрудники также отметили и наличие позитивных сторон в большой увлеченности социальными сетями. Так ученые считают, что в них люди могут найти больше собеседников, с помощью которых будут избавляться от внутреннего напряжения.

Фото: zubr.in.ua

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Теги: соцальная сеть, депрессия

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