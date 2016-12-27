Назван список икон стиля уходящего 2016 года по версии британской The Guardian (ФОТО)
27/12/2016 15:30
Мишель Обаму назвали иконой стиля 2016 года
Определена тройка лидеров, заслуживших звание иконы стиля уходящего года
Британская газета The Guardian подвела модные итоги года, определив тройку лидеров, заслуживших звание иконы стиля уходящего года.
На первом месте в рейтинге издания первая леди Соединенных Штатов Мишель Обама. Газета подчеркивает, что жена главы государства всегда тщательно продумывает образ, однако не позволяет вещам идти впереди неё.
Мишель и Барак Обама
На втором месте — актриса сериала «Очень странные дела» в исполнении Шеннон Персер по имени Барб, чей стиль транслирует подростковую моду 1980-х годов.
Шеннон Персер в сериале «Очень странные дела»
Кроме этого, издание отметила в своем списке американскую художницу Джорджию О´Кифф. Издание отмечает, что женщина скончалась еще в 1986 году, однако недавно в Лондоне состоялась ее ретроспектива.
Джорджия О´Кифф
Также в списке оказался Эрнест из сериала «Атланта» в исполнении Дональда Гловера.
Фото: Gettyimages.ru/ ivona.bigmir.net/ Кадр из сериала «Очень странные дела»
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Теги: стиль, Мишель Обама, красота
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