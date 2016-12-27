МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Стиль жизни

Назван список икон стиля уходящего 2016 года по версии британской The Guardian (ФОТО)

0

Мишель Обаму назвали иконой стиля 2016 года

Мишель Обаму назвали иконой стиля 2016 года

Определена тройка лидеров, заслуживших звание иконы стиля уходящего года

Британская газета The Guardian подвела модные итоги года, определив тройку лидеров, заслуживших звание иконы стиля уходящего года.

На первом месте в рейтинге издания первая леди Соединенных Штатов Мишель Обама. Газета подчеркивает, что жена главы государства всегда тщательно продумывает образ, однако не позволяет вещам идти впереди неё.

Мишель и Барак Обама

На втором месте — актриса сериала «Очень странные дела» в исполнении Шеннон Персер по имени Барб, чей стиль транслирует подростковую моду 1980-х годов.

Шеннон Персер в сериале «Очень странные дела»

Кроме этого, издание отметила в своем списке американскую художницу Джорджию О´Кифф. Издание отмечает, что женщина скончалась еще в 1986 году, однако недавно в Лондоне состоялась ее ретроспектива.

Джорджия О´Кифф

Также в списке оказался Эрнест из сериала «Атланта» в исполнении Дональда Гловера.

Фото: Gettyimages.ru/ ivona.bigmir.net/ Кадр из сериала «Очень странные дела»

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: стиль, Мишель Обама, красота

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Специалисты назвали прически, которые сделают вас моложе (ФОТО)

Специалисты назвали прически, которые сделают вас моложе (ФОТО)

"> ТОП 5 ошибок в стиле женщин (ФОТО)

ТОП 5 ошибок в стиле женщин (ФОТО)

"> ТОП 5 ошибок в стиле мужчин (ФОТО)

ТОП 5 ошибок в стиле мужчин (ФОТО)

"> Пяти метровые мужские ягодицы и строительный беспорядок: в Лондоне вручили премии в сфере современного искусства (ФОТО,ВИДЕО)

Пяти метровые мужские ягодицы и строительный беспорядок: в Лондоне вручили премии в сфере современного искусства (ФОТО,ВИДЕО)

Загрузка...

Последние новости

17:04

Турецкий арбитр назначил пенальти за игру рукой вратаря (ВИДЕО)

16:57

Штаб по подготовке госпереворота в 2014 году располагался в посольстве США - Янукович

16:33

Гройсман пообещал до конца недели решить судьбу ОПЗ

16:31

LG показала парящий Bluetooth-динамик

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Мэрия Одессы выделила средства на закупку противовирусного препарата

Мэрия Одессы выделила средства на закупку противовирусного препарата »

Запорожье

Пенсионер отдал псевдоправоохранителю 20 тыс. грн

Пенсионер отдал псевдоправоохранителю 20 тыс. грн »

Харьков

Харьковчанам обещают, что проблем с сахаром в регионе не будет

Харьковчанам обещают, что проблем с сахаром в регионе не будет »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.