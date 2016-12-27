Нищук попросил президента присвоить Тине Кароль звание народной артистки

Соответствующее ходатайство подано президенту Украины

Министр культуры Украины Евгений Нищук подал Петру Порошенко ходатайство о присвоении певице Тине Кароль звания народной артистки, пишет издание «Страна».

Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, когда его глава Юрий Артеменко снял с рассмотрения вопрос о присвоения высокого звания певице, поскольку, как выяснилось, аналогичное ходатайство получил и президент.

«Сейчас мне стало известно, что с аналогичным вопросом уже официально обратился - и это новость! - министр культуры к Президенту. Поэтому дублировать нам это не стоит. Но на словах мы поддерживаем», - сказал Артеменко.

Ранее «Комментарии" писали о том, что украинская певица Екатерина Бужинская сегодня стала мамой двойни.