Нищук попросил президента присвоить Тине Кароль звание народной артистки
27/12/2016 14:48
Тина Кароль, возможно, скоро станет народной артисткой
Соответствующее ходатайство подано президенту Украины
Министр культуры Украины Евгений Нищук подал Петру Порошенко ходатайство о присвоении певице Тине Кароль звания народной артистки, пишет издание «Страна».
Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, когда его глава Юрий Артеменко снял с рассмотрения вопрос о присвоения высокого звания певице, поскольку, как выяснилось, аналогичное ходатайство получил и президент.
«Сейчас мне стало известно, что с аналогичным вопросом уже официально обратился - и это новость! - министр культуры к Президенту. Поэтому дублировать нам это не стоит. Но на словах мы поддерживаем», - сказал Артеменко.
Ранее «Комментарии" писали о том, что украинская певица Екатерина Бужинская сегодня стала мамой двойни.
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Теги: Тина Кароль, звание
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