Составлен рейтинг главных «звездных» благотворителей

Певица помогла пострадавшему от загрязнения воды городу, оплатила обучение студентам и провела ряд благотворительных выступлений

Специалисты DoSomething.org составили рейтинг благотворителей. Американская поп-исполнительница Бейонсе Ноулз была признана главным благотворителем уходящего года в сфере шоу-бизнеса.

Отмечается вклад исполнительницы в движение Black Lives Matter. Помимо этого, Бейонсе пожертвовала городу Флинт, пострадавшему от загрязнения воды, 80 тысяч долларов, помогла 14 студентам из Детройта оплатить обучение, а также провела ряд выступлений для сбора средств в пользу нью-йоркской благотворительной организации Robin Hood Foundation.

На второй позиции автор мюзикла «Гамильтон» Лин-Мануэль Миранда.

Третью строчку занимает певица Тейлор Свифт.

Фото: forumdaily.com