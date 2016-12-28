Составлен рейтинг главных «звездных» благотворителей
28/12/2016 16:11
Поп-дива Бейонсе признана главным «звездным» благотворителем года
Певица помогла пострадавшему от загрязнения воды городу, оплатила обучение студентам и провела ряд благотворительных выступлений
Специалисты DoSomething.org составили рейтинг благотворителей. Американская поп-исполнительница Бейонсе Ноулз была признана главным благотворителем уходящего года в сфере шоу-бизнеса.
Отмечается вклад исполнительницы в движение Black Lives Matter. Помимо этого, Бейонсе пожертвовала городу Флинт, пострадавшему от загрязнения воды, 80 тысяч долларов, помогла 14 студентам из Детройта оплатить обучение, а также провела ряд выступлений для сбора средств в пользу нью-йоркской благотворительной организации Robin Hood Foundation.
На второй позиции автор мюзикла «Гамильтон» Лин-Мануэль Миранда.
Третью строчку занимает певица Тейлор Свифт.
Фото: forumdaily.com
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Теги: Бейонсe, благотворительность
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