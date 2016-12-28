Назван список лучших 10 песен 2016 года

Места распределились поровну между украинскими и российскими исполнителями
Опубликован список лучших 10 песен уходящего 2016 года России по версии «Яндекс.Музыка». Места были поровну распределены между украинскими и российскими исполнителями.
Первое место досталось Елке с оптимистичной хитом «Грею счастье».
На второй строке - очаровывающий Alekseev c треком «Пьяное солнце».
Тройку лидеров замкнул «Сплин» со старым, но видно в силу меняющихся условий жизни, популярным хитом «Выхода нет».
Четвертое место вырвала эпатажная Светлана Лобода с композицией «К черту любовь».
На пятой строке откровенная песня «Лабутены» группы «Ленинград».
Заслуженно в десятке оказались Егор Крид (Мне нравится), Время и Стекло (Навернопотомучто), Би-2 (Варвара), Потап и Настя (Умамы), Земфира (Аривидерчи). Также в категории лучших исполнителей с точки зрения поисковой системы «Яндекса» оказались Юлиана Караулова, Егор Крид и «Ленинград».
Фото: vokrug.tv
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
20:43
В Анталии нынешний турсезон назвали худшим за последние 12 лет
|
20:25
Народные депутаты поддерживают законопроект о защите русского языка
|
20:11
|
20:10
Инженер «Завода им. Малышева», вынесший секретные документы, отделался штрафом
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0