Назван список лучших 10 песен 2016 года

Места распределились поровну между украинскими и российскими исполнителями

Опубликован список лучших 10 песен уходящего 2016 года России по версии «Яндекс.Музыка». Места были поровну распределены между украинскими и российскими исполнителями.

Первое место досталось Елке с оптимистичной хитом «Грею счастье».

На второй строке - очаровывающий Alekseev c треком «Пьяное солнце».

Тройку лидеров замкнул «Сплин» со старым, но видно в силу меняющихся условий жизни, популярным хитом «Выхода нет».

Четвертое место вырвала эпатажная Светлана Лобода с композицией «К черту любовь».

На пятой строке откровенная песня «Лабутены» группы «Ленинград».

Заслуженно в десятке оказались Егор Крид (Мне нравится), Время и Стекло (Навернопотомучто), Би-2 (Варвара), Потап и Настя (Умамы), Земфира (Аривидерчи). Также в категории лучших исполнителей с точки зрения поисковой системы «Яндекса» оказались Юлиана Караулова, Егор Крид и «Ленинград».

Фото: vokrug.tv