МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Стиль жизни

Лучшие идеи для создания праздничного образа Новому году(ФОТО)

0

Выглядеть красиво помогут красивые локоны, косы и начесы

Выглядеть красиво помогут красивые локоны, косы и начесы

В создании новогоднего образа укладка играет одну из ведущих ролей

Прическа – один из главных элементов новогоднего образа, именно она задает тон и настроение вечера. Звезды подсказали нам самые интересные идеи праздничных укладок.

Волосы набок

Создать новогоднюю прическу можно, сделав ее изюминкой боковой пробор. Вы можете оставить пряди распущенными, завить их в романтичные локоны или создать интересную прическу в стиле панк.

Локоны с боковым пробором

Накрутите пряди на круглые щипцы среднего диаметра, расчешите волосы и сделайте асимметричный пробор, с одной стороны подколите волосы невидимками, и зафиксируйте прическу лаком.

Панк-прическа

На волне популярности стиля гранж в моду вошли стрижки с выбритым виском. А те, кто не хочет экспериментировать со стилем радикально, придумали альтернативу, имитирующую выбритый висок – прически на боковую сторону с косами.

Косы

Косы – вовсе не скучная прическа для школьниц. Нам это успели доказать стилисты сериала «Игры престолов», образами главных героинь которого вдохновлялись многие звезды, готовясь к выходам на красные дорожки.

Оригинальный колосок:  Начинаем со лба и плетем достаточно свободный асимметричный «колосок». Плетение «колоска» заканчиваем за ухом и дальше заплетаем обычную косу. Выпускаем небольшие пряди из косы, чтобы создать еще более легкий и свободный образ.

Розочка из косы. Можно разнообразить предыдущий вариант колоска, скрутив конец косы за ухом в виде «розочки».

Начес

Игривые начесы, вошедшие в моду в 60-х, привносят в образ бунтарские рок-нотки. Прически в таком стиле отлично сочетаются с хвостом, пучком и распущенными волосами.

Пучки

Элегантный, небрежный или фантазийный пучок станет прекрасным дополнением новогоднего образа.

Пучок-цветок

Для создания данной прически соберите волосы на макушке в хвост, закрепите с помощью резинки. Разделите его на 2 части, каждую отдельную прядь начешите с помощью расчески с мелкими частыми зубьями и зафиксируйте спреем с сильной фиксацией. Затем скрутите каждую прядку в жгут и уложите в понравившуюся форму вокруг основания хвоста, закрепите шпильками и невидимками.

Прически для коротких волос

Панковский ирокез, игривые кудри, начес и эффект легкой небрежности – короткие волосы открывают большое поле для экспериментов с укладками

Если вы – обладательница стрижки с удлиненной челкой, вы можете создать небрежную укладку. Челку вытяните и слегка подкрутите концы на брашинг.

Можно примерить бунтарский стиль и создать из челки модный ирокез Также волосы можно уложить по форме. Если хотите придать образу романтики, накрутите волосы на щипцы.

Ретро-локоны

Локоны в стиле золотой эпохи Голливуда – априори праздничное оформление образа. Для создания стоит придерживаться следующей схемы.

Сделайте боковой пробор и нанесите на влажные волосы спрей для создания кудрей.

Накрутите волосы на брашинг.

Можно сделать и по-другому. Оставьте волосы сухими, обработайте термозащитным спреем и создайте локоны, накрутив на крупную плойку или утюжок.

Еще альтернатива – крупные бигуди. Разделите волосы на асимметричный пробор.

Перед укладкой нанесите на волосы сыворотку для создания локонов или мусс средней фиксации. Затем закрутите волосы на бигуди, стайлинг сформирует завиток и надежно зафиксирует его.

Цветные пряди в прическах

Любой, даже самой простой укладке придадут оригинальности цветные акценты.

Нанесите цветной спрей (или используйте цветные мелки) на челку, кончики волос по длине или выделите несколько прядей, и вы получите интересный праздничный образ в стиле рок.

Фото: miridei.com/ cosmo.com.ua/ womanjour.ru/ fashionstylist.kupivip.ru

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: праздник, образ, волосы

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Специалисты назвали прически, которые сделают вас моложе (ФОТО)

Специалисты назвали прически, которые сделают вас моложе (ФОТО)

"> О секрете красивых волос рассказали косметологи

О секрете красивых волос рассказали косметологи

"> Эксперты рассказали о вредных прическах

Эксперты рассказали о вредных прическах

"> Мужчины считают блестящие волосы сексуальными

Мужчины считают блестящие волосы сексуальными

Загрузка...

Последние новости

10:40

На Львовщине от гриппа умерли четыре человека

10:24

Украинцы стали девятыми в гонке преследования

10:18

Хакеры показали, каким планшетом пользуются жители КНДР

10:17

Третий бортовой самописец рухнувшего под Сочи Ту-154 разрушен

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Харьков

В столице считают, что "Харьковводоканал" может рассчитаться за электроэнергию на 100%

В столице считают, что "Харьковводоканал" может рассчитаться за электроэнергию на 100% »

Донбасс

Смертельное ДТП в Мариуполе: столкнулись "Форд" и троллейбус

Смертельное ДТП в Мариуполе: столкнулись "Форд" и троллейбус »

Одесса

Новоизбранные депутаты Ширяевской громады приняли присягу и выбрали секретаря

Новоизбранные депутаты Ширяевской громады приняли присягу и выбрали секретаря »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.