Лучшие идеи для создания праздничного образа Новому году(ФОТО)

В создании новогоднего образа укладка играет одну из ведущих ролей

Прическа – один из главных элементов новогоднего образа, именно она задает тон и настроение вечера. Звезды подсказали нам самые интересные идеи праздничных укладок.

Волосы набок

Создать новогоднюю прическу можно, сделав ее изюминкой боковой пробор. Вы можете оставить пряди распущенными, завить их в романтичные локоны или создать интересную прическу в стиле панк.

Локоны с боковым пробором

Накрутите пряди на круглые щипцы среднего диаметра, расчешите волосы и сделайте асимметричный пробор, с одной стороны подколите волосы невидимками, и зафиксируйте прическу лаком.

Панк-прическа

На волне популярности стиля гранж в моду вошли стрижки с выбритым виском. А те, кто не хочет экспериментировать со стилем радикально, придумали альтернативу, имитирующую выбритый висок – прически на боковую сторону с косами.

Косы

Косы – вовсе не скучная прическа для школьниц. Нам это успели доказать стилисты сериала «Игры престолов», образами главных героинь которого вдохновлялись многие звезды, готовясь к выходам на красные дорожки.

Оригинальный колосок: Начинаем со лба и плетем достаточно свободный асимметричный «колосок». Плетение «колоска» заканчиваем за ухом и дальше заплетаем обычную косу. Выпускаем небольшие пряди из косы, чтобы создать еще более легкий и свободный образ.

Розочка из косы. Можно разнообразить предыдущий вариант колоска, скрутив конец косы за ухом в виде «розочки».

Начес

Игривые начесы, вошедшие в моду в 60-х, привносят в образ бунтарские рок-нотки. Прически в таком стиле отлично сочетаются с хвостом, пучком и распущенными волосами.

Пучки

Элегантный, небрежный или фантазийный пучок станет прекрасным дополнением новогоднего образа.

Пучок-цветок

Для создания данной прически соберите волосы на макушке в хвост, закрепите с помощью резинки. Разделите его на 2 части, каждую отдельную прядь начешите с помощью расчески с мелкими частыми зубьями и зафиксируйте спреем с сильной фиксацией. Затем скрутите каждую прядку в жгут и уложите в понравившуюся форму вокруг основания хвоста, закрепите шпильками и невидимками.

Прически для коротких волос

Панковский ирокез, игривые кудри, начес и эффект легкой небрежности – короткие волосы открывают большое поле для экспериментов с укладками

Если вы – обладательница стрижки с удлиненной челкой, вы можете создать небрежную укладку. Челку вытяните и слегка подкрутите концы на брашинг.

Можно примерить бунтарский стиль и создать из челки модный ирокез Также волосы можно уложить по форме. Если хотите придать образу романтики, накрутите волосы на щипцы.

Ретро-локоны

Локоны в стиле золотой эпохи Голливуда – априори праздничное оформление образа. Для создания стоит придерживаться следующей схемы.

Сделайте боковой пробор и нанесите на влажные волосы спрей для создания кудрей.

Накрутите волосы на брашинг.

Можно сделать и по-другому. Оставьте волосы сухими, обработайте термозащитным спреем и создайте локоны, накрутив на крупную плойку или утюжок.

Еще альтернатива – крупные бигуди. Разделите волосы на асимметричный пробор.

Перед укладкой нанесите на волосы сыворотку для создания локонов или мусс средней фиксации. Затем закрутите волосы на бигуди, стайлинг сформирует завиток и надежно зафиксирует его.

Цветные пряди в прическах

Любой, даже самой простой укладке придадут оригинальности цветные акценты.

Нанесите цветной спрей (или используйте цветные мелки) на челку, кончики волос по длине или выделите несколько прядей, и вы получите интересный праздничный образ в стиле рок.

Фото: miridei.com/ cosmo.com.ua/ womanjour.ru/ fashionstylist.kupivip.ru