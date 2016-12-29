Каскадер из Беларуси повторил знаменитый трюк Ван Дамма
29/12/2016 07:21
Белорус выполнил трюк с карьерными грузовиками
Видео появилось в сети вчера и за день набрало почти 50 тысяч просмотров
Белорусский каскадер и постановщик трюков Денис Блохин повторил знаменитый трюк голливудского актера Жан-Клода Ван Дамма, сев на шпагат между двумы движущимися грузовиками. Видео этого трюка вчера появилось в сети и за день дабрало почти 50 тысяч просмотров.
Несколько лет назад Жана-Клод Ван Дамм сел на шпагат между двумя грузовиками Volvo. Денис Блохин исполнил тот же самый трюк с карьерными самосвалами грузоподъемностью 160 и 180 тонн.
Ранее "Комментарии» писали о том, что в Кривом Роге подростки подожгли друга ради просмотров в YouTube.
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