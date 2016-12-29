Можно ли есть курицу на Новый год, рассказали астрологи
29/12/2016 13:30
Восточный календарь не стоит воспринимать буквально
Поедание курятины в новогоднюю ночь принесет удачу и здоровье в грядущем году
Астрологи сообщили, что на Новый год можно есть курицу и мясо любой другой птицы. Специалисты уверены, что поедание курятины в новогоднюю ночь принесет удачу и здоровье в грядущем году.
В своих суждениях астрологи сослались на китайских коллег, которые также рекомендуют употреблять в новогоднюю ночь курятину, либо мясо любой другой птицы. После заявления астрологов сомнения многих людей развеялись, поскольку символом следующего года станет Красный Огненный Петух, и многие жители Украины сомневались, стоит ли готовить курицу для праздничного стола.
Восточный календарь не стоит рассматривать так конкретно, отметили специалисты. Дело в том, что древние китайцы, при составлении календаря, не имели ввиду определенное следование правилам, к примеру, в год Свиньи нельзя есть свинину, либо в год Быка – говядину.
Фото: nlo-mir.ru
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Теги: астрология, Новый год, курица
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