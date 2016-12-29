Идеи, новогодних нарядов, в чем встретить 2017 год (ФОТО)

Символом года будет огненных петух, поэтому наряд лучше всего выбирать в красных и золотых тонах

В 2017 году мы ждем покровительства огненного петуха. Для праздника лучше всего подойдет наряд в огненных тонах – красный, коралловый, оранжевый или золотой. Эти цвета подходят не всем, но петух любит яркое, поэтому выбор расширяется. Если красный, оранжевый и золотой вам не к лицу или не по нраву, нарядись в зеленый, синий или желтый.

Кроме цвета, важен и фасон. Не стоит выбирать строгие наряды, платья и юбки классического покроя. Петух любит пышность и экстравагантность, позвольте это себе. Присмотритесь к струящимся платьям, пышным юбкам и объемным блузкам. Также подойдут платья нестандартного покроя, например, те, у которых юбка спереди короче, чем сзади.

Кстати, асимметрия – настоящий тренд для новогодних вечеринок. Можете смело экспериментировать и пробовать наряды, которые вы не носите в повседневной жизни.

Из аксессуаров рекомендуются браслеты, пояса, колье, сумочки и обувь. Если предпочитаете натуральные камни, то лучшим выбором будут янтарь, красная яшма, гранат, рубин, коралл и турмалин. Кстати, пояс, сумочка или туфли, украшенные стразами, не только станут сверкающим акцентом вашего наряда, но и придутся по вкусу символу года.

Фото: domnevest.com/ru.aliexpress.com/ladyzest.com