Новогодний спектакль «Маша и Медведь» в Киеве увидят 20 тысяч украинцев (ВИДЕО)

Со 2 по 6 января в Октябрьском дворце презентуют лицензионную версию этой постановки, в которой задействованы более 100 человек

Сразу после наступления Нового 2017 года в столице презентуют нашумевший спектакль, который сейчас пользуется бешеной популярностью во всем мире. Поставлен он по культовому детскому мультфильму «Маша и Медведь», одна серия которого обогнала на YouTube клип Адель на песню «Hello», заняв шестое место в рейтинге наиболее часто просматриваемых роликов за всю историю существования платформы.

Права на показ этого шедевра в разные годы покупали такие компании-гиганты, как Netflix, Turner, KIKA, France и многие другие. Теперь пришла очередь увидеть это и в Киеве.

Со 2 по 6 января в Октябрьском дворце презентуют лицензионную версию этой постановки, в которой задействованы более 100 человек. Планируется, что за 5 дней спектакля шоу посмотрят около 20 тысяч украинцев.

До приезда в Киев труппа исколесила с гастролями «Маши» полмира. Не так давно актеры вернулись из Великобритании, до этого были в Ирландии, Прибалтике, Сербии, Хорватии, Боснии, Македонии, на Мальте. Второй состав коллектива сейчас играет это шоу на Филиппинах. По словам актеров, их спектакли посещали президенты, мэры городов, но все отмечали, что такой реакции детей на актерскую игру не встречали нигде.

Как сообщили организаторы, сценарий для этого спектакля был написан режиссером студии «Анимаккорд». Постановка будет интересна не только детям, но и взрослым. Будет много спецэффектов и фокусов. К примеру, часть декораций загадочным образом просто вырастет на сцене из ниоткуда. Так, из сугроба на глазах у зрителей появится елка, прорубь, снежники, огромный, в человеческий рост, торт, в котором спрячут сюрприз для одной из героинь. «Конечно, летать над сценой нам не позволят технические возможности, хотя очень этого хотелось, но зрелищности хватит и без этого»,– обещают постановщики.

Что касается костюмов, то к их созданию подошли очень ответственно: скрупулезно шили по эскизам оригинального мультфильма. Маски, в которых играют актеры, несколько месяцев не покладая рук разрисовывали художницы из Театра кукол имени Сергея Образцова. К слову, голова Маши весит около 6 кг.

«Перед нами стояла очень сложная задача: сделать не просто ростовую куклу, а настоящий интересный костюм, в котором артисты смогли бы выполнять хореографические номера. Костюмы актеры не снимают на протяжении всего спектакля, поэтому в конце представления, как шутят они сами, с них сходит десять потов», – рассказали организаторы.

В заключение организаторы пообещали, что будет очень тесный контакт артистов со зрителями, дети запросто смогут близко пообщаться с любимыми героями, обнять, пожать руку и сфотографироваться на память.

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