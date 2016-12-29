Идеи подарков на Новый год: родителям, любимым, детям

Детям лучше дарить игрушки: от куклы до домашнего планетария

Если вы до сих пор не выбрали подарки для своих близких и друзей, «Комментарии» с радостью поделятся с вами идеями предновогоднего шопинга.

Подарки на новый год детям, ребенку

1. Социальный подарок. У настольных игр (например, классических «Монополии», «Эрудита», «Ассоциаций») есть несколько преимуществ. Во-первых, в них можно играть сразу всей семьей. Во-вторых, если число детей больше одного, то они могут отлично развлекать друг друга без ущерба для окружающей обстановки.

2. Развивающий подарок. Подросший ребенок будет рад интересному конструктору, набору юного биолога с настоящим, хоть и маленьким, микроскопом, радиоуправляемой модели или даже домашнему планетарию.

3. Классический подарок – кукла. Сейчас в продаже есть множество вариантов – от простых и выносливых пластмассовых пупсов, которых ребенок может мыть или пробовать на зуб без ущерба для их внешности, до чудо-детей со множеством функций (сон, плач, кормление и даже смена подгузника). А есть еще куклы-взрослые, кукольные домики, одежда для кукол и многочисленные кукольные аксессуары.

Подарки на новый 2017 год родителям

1. Практично. Теплый и длинный халат или пижама, ароматное мыло ручной работы и пена для ванны, связанный своими руками не колючий шарф или удобная скамеечка под ноги — вот подходящие варианты того, что подарить на Новый год маме или папе.

2. Экзотично. Пожилой возраст не препятствие для новых впечатлений. Можно подарить кальян, путешествие на двоих в страну, где родители ранее не были, сертификат на обучение на кулинарных курсах, курсах иностранных языков, да даже курсах кинематографии.

3. Индивидуально. Если родители проводят все выходные на даче, то отличным подарком для них станет удобный набор садовых инструментов или легкая и тихая косилка для травы. Если они увлекаются йогой, то комплект из сумки и удобного коврика. Если любят ездить на экскурсии, то набор из термоса и кружек в удобной переноске и другое.

Подарки на новый год девушке, подруге, жене

1. Побаловать себя. Набор хорошей косметики, аксессуары для ванной и душа, сухие духи и шоколадное масло для тела, ароматная пена для ванны, кофемашина, чашка с подогревом, грелка в пушистом вязаном чехле и многое, многое другое.

2. Практично. Так как женщины много времени проводят на кухне, набор кухонных гаджетов, облегчающий готовку, будет в самый раз. Аэрогриль, духовой шкаф, новый миксер со стеклянной чашей или пароварка.

3. Хобби. Хобби может быть разным, от скрапбукинга до сбора бижутерии или выпиливания лобзиком. Для удачного подарка надо хорошо ориентироваться во вкусах подруги.

Лучшие подарки на новый год парню, другу, мужу

1. Побаловать себя. Теплый и длинный халат в стиле «Звездных войн» или любимой компьютерной игры, набор хорошего кофе или чая, теплый плед.

2. Практично. Набор аксессуаров для автомобиля, термос, новая сумка под планшет.

3. Хобби. Самый лучший подарок на Новый год – если учесть, что вы хорошо ориентируетесь во вкусах своей второй половинки. Таким подарком может быть спортивный инвентарь, рыболовные снасти, автомобильные аксессуары.

Фото: hronika.info/ fainaidea.com/ like.sumy.ua/ novogodnie-podarki.com.ua/ mamapedia.com.ua