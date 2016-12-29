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Время итогов года на «5 канале»

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31 декабря, «5 канал» подведет итоги уходящего года

Сочетание качественной аналитики с лучшими рок-концертами в новогоднюю ночь на «5 канале»  

В субботу, 31 декабря, «5 канал» подведет итоги уходящего года, посвятив эфир важнейшим событиям, которые потрясли Украину в 2016-м, и подарит своим зрителям два концерта легендарных групп - «Скрябин» и «Queen».

    Кто не помнит прошлого, рискует повторить его снова. Каким был 2016? 366 дней и ночей. Взлеты и падения, успехи и неудачи, надежды, поражения и победы. Новые шансы и новые герои. Со временем сотрутся краски, но в день между прошлым и будущим «5 канал» подведет итоги - вспомнит темные и светлые, но точно - самые яркие  кадры уходящего года.

     В течение дня благодаря прямым включением из разных уголков мира зрители «5 канала» смогут каждый час встречать Новый год с новой страной.

     В 20:10 на праздничное «Рандеву» к Янине Соколовой придет Заслуженный артист Украины Алексей Горбунов - один из первых украинских актеров, который отказался от ролей в российских сериалах и активно поддерживает воинов в зоне АТО.

     В 21:00 Валентин Трохимчук вместе с редакцией проекта «Большая политика» подытожат ключевые геополитические события и тренды года, а также проанализируют место Украины на политической карте мира.

     В 22:10 Олег Криштопа и его «Машина времени» окунутся в почти тысячелетнюю борьбу Украины за свою независимость, дабы напомнить зрителям, что незнание истории не освобождает от ответственности.

     В 23:00 редакция программы «Время. Итоги недели »вместе с Виталием Гайдукевич воссоздадут хронологию событий 2016-го, проанализировав год политический, в котором государственные чиновники и должностные лица ссорились и договаривались, но, в конечном счете, удержали страну от падения в пропасть; умилятся годом нашей гордости - триумфом паралимпийцев, победой Джамалы на Евровидении, трансконтинентальными полетами Мечты, 132 и 178 АНов; вспомнят год экологический, в частности, львовский мусорный позор, полесский янтарный цинизм и уничтожения Карпат; и, конечно, не обойдут вниманием год прогресса для всего мира.

     Ровно в полночь зрители «5 канала» смогут зарядиться положительной энергетикой всегда улыбающегося Андрея Кузьменко и наполнить первые минуты нового года качественной рок-музыкой, просмотрев концерт группы «Скрябин» во Львовской опере.

     В 01:30 поклонники легендарной группы Queen смогут в эфире 5-го почувствовать взрывную энергию королей и спеть со своими кумирами любимые хиты, выполненные во время концерта в Будапеште.

     Встречайте праздники с «5 каналом», соединив в новогоднюю ночь качественную аналитику с лучшими рок-концертами.

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Теги: Новый год, концерт, итоги

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