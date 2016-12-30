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Стиль жизни

Специалисты назвали новые интересные факты о сексе

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«Точка G» имеется не только у женщин, но и у мужчин

Научные данные могут помочь людям узнать больше о своих партнерах и улучшить их интимную жизнь

Сексологи Великобритании обнародовали несколько крайне занятных и интересных фактов, касающихся секса. Несмотря на то, что область интимных отношений человека уже давно исследована, сексологи все еще находят, чем удивить даже самых искушенных половых партнеров.

Выяснилось, что описываемая практически всеми учеными соответствующей профессии «G точка» имеется не только у женщин, но также и мужчин. Представители сильной половины человечества также могут похвастать наличием специфической точки, которая находится непосредственно под мочевым пузырем.

Мнение о женской незаинтересованности в сексе, зачастую, не соответствует действительности, заявили сексологи. На самом же деле, женщины, в некоторых случаях, чаще мужчин думают об интимной близости и фантазируют по этому поводу.

При этом, ЛИШЬ 30% женщин могут во время полового акта испытывать оргазм. Их партнерам, в этом плане, повезло гораздо больше, ведь 80% мужчин регулярно доходят до высшей точки удовольствия, занимаясь сексом.

Самый «бородатый» миф о важности размера ученые также взялись разрушить и заявили о том, что именно партнеры, у которых половой член больше среднего, чаще остальных сталкиваются с изменами своих спутниц жизни.

Интересно, но мужчины, предпочитающие оральный секс и часто его практикующие, думают, что их пенис значительно больше, чем это есть на самом деле.

Привлекательность женщины наибольшего пика достигает в период овуляции. Это удалось проверить, проведя эксперимент в одном из стрип-баров, где танцовщица, находящаяся в специфическом овуляционном периоде, получила в несколько раз больше чаевых, чем ее коллеги.

Фото: ufonews.su

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Теги: половой акт, оргазм, секс

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