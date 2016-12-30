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Фильм недели. Похотливые поросята

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Кадр из фильма «Три похотливых поросенка - 2»

«Комментарии» знакомят читателей с самыми интересными премьерами в украинском кинопрокате

Фильм «Три похотливых поросенка - 2» познакомит зрителя с тремя братьями, которых зовут Рэми, Кристиан и Матье.

Братья с детских лет приносили проблемы тем, кто находился в их окружении.

Однако невзирая на то, что они взрослели, данное обстоятельство оставалось неизменным. Все трое обзавелись семейство, но не перестали попадать в курьезные ситуации.

Неоднократно выходило так, что глава семьи подставлял свою супругу, но те прощали и продолжали их любить.

В один прекрасный день все изменилось. Началось с того, что жена указывает Рэми на дверь, обосновывая свой поступок тем, что им надо взять передышку на некоторое время.

Настоящая же причины была совершенно иной – она полюбила одного из его братьев, который является полной противоположностью ее благоверного. Вот только он не пропускает ни одной юбки, но это не стало помехой для романа. После супруга Матье увидела его с любовницей и развелась с ним.

Фото: кадры из фильма «Три похотливых поросенка - 2».

Видео: planetakino

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Теги: кино, Три похотливых поросенка, фильм

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