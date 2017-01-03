Что может принести счастье в Новом году, выяснили психологи

Осознание своих ошибок является путем к счастливой жизни в Новом году

Осознание своих ошибок является путем к счастливой жизни в Новом году, считают специалисты. Понимание того, что было сделано не так, поможет не допустить тех же просчетов и улучшить жизнь.

Что может сделать людей счастливыми в Новом году, выяснили психологи. Таким образом, для обретения счастья нужно осознать все свои ошибки минувшего года, что позволит улучшить положение дел.

Также ученые считают, что для счастливой жизни нужно меньше времени проводить за компьютером и чаще дышать свежим воздухом. Помимо этого, губительным является и страх перемен. Психологи утверждают, что быстро реализованные планы благоприятно скажутся на движении вперед и поможет избежать депрессии.

Фото: im-ho.com.ua