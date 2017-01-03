Четвертый сезон «Шерлока» побил рекорд по числу зрителей в новогоднюю ночь

Сериал собрал телезрителей больше, чем рождественское поздравление британской монархини

Стартовавший в новогоднюю ночь на британском канале ВВС четвертый сезон сериала «Шерлок» собрал у экранов чуть менее трети (8,1 млн) телезрителей страны. Об этом пишет издание The Guardian.

Британские журналисты обращают внимание на то, что первый эпизод сериала стал популярнее рождественского обращения королевы Англии Елизаветы II, которое собрало всего 7,7 млн просмотров.

Любопытно, что британцы уже не первый раз так бурно реагируют на этот сериал. В 2016 году на Новый год премьера предыдущего сезона собрала 8,4 млн телезрителей.

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