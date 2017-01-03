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Самые неудачные новогодние подарки: топ-10

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Сувениры с символом наступающего года – это скорее ненужность, чем подарок

Названы самые распространенные ошибки в выборе подарков

Всем известно, что подарки – это приятные сюрпризы. Поэтому и следует делать их приятными. Но, к сожалению, это не всегда удается. Вот подборка самых неудачных новогодних подарков.

Итак, не следует дарить посуду (только если этот подарок у вас заказали). Это – самый принятый подарок для молодых пар. Если они поженились совсем недавно, вряд ли предметы бытовой техники и посуды принесут им радость. Если уж честно говорить, наши люди не слишком оригинальны в выборе подарка на свадьбу, поэтому, бесспорно, у них таких вещей предостаточно.

Одежда и обувь.  Такой подарок считается как-то не совсем пристойным. Вы ведь можете не угадать с размером и цветом. Одежда, выбранная вами, может плохо сидеть. Согласитесь, такие вещи принято подбирать лично.

Отказаться стоит и от идеи с интимными товарами – это не слишком роскошный подарок, и ничего, кроме неловкости при открытии коробки, человек не испытает.

Керамические статуэтки, брелоки и другие мелкие сувениры с символом наступающего года – это скорее ненужность, чем подарок. И их у вас уже насобирался вагон и маленькая тележка. От них ни пользы, ни особого эстетического удовольствия. Это как раз тот подарок, который будет пылиться где-то на полке среди ненужных вещей.

Косметика. Гель для душа, мыло, крем, шампунь, пена для ванны – это предметы гигиены, и уже как подарки не расцениваются. Их воспринимают как «не захотел заморачиваться, купил что-то для «галочки». Немного по другому обстоит дело с духами. Они – неплохой подарок. Но лишь в том случае, если вы знаете желаемую марку или хотя бы предпочтения человека в запахах.

Если человек обожает животных, но домашних питомцев у него нет, это не причина сразу же тащить ему котенка, хомяка или игуану.  Возможно, причина отсутствия зверюшек в доме – аллергия у кого-то из членов семьи. И даже если вы знаете, что человек мечтает о домашнем животном, вы можете не угадать с мастью и породой.

Есть девушки, которые обожают мягкие игрушки, и коллекционируют их, но на самом-то деле таких немного. Поэтому воспринимается такой подарок как ненужный и банальный.  Не стоит мыслить стереотипами и отдавать предпочтение детским подаркам.

Такой подарок как весы может восприняться как намек «Тебе пора похудеть». Эта тема для многих женщин болезненна, поэтому стоит быть осторожным.

Пена для бритья, набор отверток, красивая зажигалка – стандартные подарки для мужчин. В этом нет ничего оригинального. Пена у него есть, отвертки без надобности и он только что бросил курить. И вообще, для подарков такого рода существует 23 февраля.

Фотоальбом вряд ли порадует современного человека, даже если он безумно красивый. Для начала вспомните: когда вы сами распечатывали фотографии? Вот именно, они хранятся на компьютере, поэтому более подходящим подарком будет цифровая фоторамка.

Фото: pesoch.com

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Теги: подарок, Новый год, сюрприз

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