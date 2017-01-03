Названы самые надоедливые песни ушедшего года

Песня Heathens стала для радиослушателей вездесущим хитом лета

Все мы любим музыку. Но иногда музыка ведёт себя как прилипчивая девчонка — обрывает телефон, пишет в соцсети, дежурит у подъезда и шагает за тобой по пятам на улице. Именно об этих песнях, от которых весь год было некуда деваться, поговорим сегодня.

Ленинград — «Экспонат»

Клип на песню о шикарной обуви от Кристиана Лабутена, возмутительных штанах и выставке Серова вышел 13 января 2016 года. С самого начала года и до его конца страна жила от одного клипа «Ленинграда» до другого. «В Питере — пить», «Сиськи», «Очки Собчак» и «Обезьяна и орёл» — каждый из них задирал планку качества на недоступную для других музыкантов высоту, но песни раз от раза слабели и хирели. Твёрдая поступь лабутенов в январе сменилась хромотой «Обезьяны и орла» в декабре — ждать от «Ленинграда» нового народного хита уже не приходится.

Егор Крид — «Мне нравится»

Егора Крида произвели на свет не родители, а особая группа маркетологов, работавшая на рэп-бригаду Тимати Black Star Inc. Собирали всем цехом: внешность Джастина Тимберлейка, стихи из пабликов со стихами подростков, а музыка со звонкими свистульками в припеве — от Джастина Бибера. С другой стороны, в названии песни всё сказано — Егору нравится. Сложно быть не в восторге с трёхмиллионным годовым заработком. Ну, раз ему нравится, пускай и слушает.

«Грибы» — «Интро»

Украинская «Дискотека авария» в спортивных костюмах за этот год успела заинтересовать, влюбить и категорически задолбать всех и каждого. Когда стало мало песен, Москву и Питер украсили сотней граффити символа группы. Когда и этого перестало хватать, «Грибы» захватили города концертами. Что будет дальше, забытие и корпоративы или аншлаги на стадионах — одна из самых интересных загадок эстрады СНГ.

Восьми с половиной миллионов просмотров видеоклипа на официальном канале группе показалось мало и на московском концерте коллектив исполнил «Интро» четыре раза. Даже после такой атаки одной песней толпа вела себя так, будто была готова на пятый и шестой заходы, но на самом деле это массовый самообман — после такой передозировки «Грибами» не хочется уже ничего: ни песен, ни танцев.

Ольга Бузова — «Под Звуки Поцелуев»

Ольга Бузова, которая за год успела стать героиней сразу нескольких громких скандалов, расстаться с мужем и упустить в Сеть свою интимную переписку с Дмитрием Нагиевым, спела сельский дискотечный хит «Под звуки поцелуев». Песня, что музыкально, что лирически находящаяся на уровне 2006 года, привлекает соответствующую аудиторию — в комментарии к песне про «не забудем, перепишем, сотрёмся» приходят люди с комментариями «Оля — типичный козерог. Делает деньги из воздуха».

Надоесть песня успевает ещё за первое прослушивание, а вот слушать её приходится подневольно в каждом киоске, магазине и дворе.

Twenty One Pilots — Heathens

Песня Heathens стала для радиослушателей вездесущим хитом лета, а для группа Twenty One — мощнейшим прорывом в первый эшелон исполнителей. Дуэт оказался слабо к такому готов —Тайлер Джозеф и Джош Дан всё ещё скованно ведут себя перед камерами в интервью, а последний альбом не очень стилистически похож на радиохит, подаривший им популярность.

В итоге больше всего судьба песни Heathens похожа на участь фильма «Отряд самоубийц», специально для которого она была написана — много шума, много денег, но никакой ценности. Единственное мерило качества для таких песен — это будут ли их крутить через пять лет на неизбежных дискотеках 2010-х. Эту, скорее всего, нет.

Carla´s Dreams — Sub Pielea Mea

А вот хит Sub Pielea Mea от группы Carla´s Dreams будет гвоздём каждой вечеринки, посвящённой хитам 2010–2019 годов. Не очень понятно, почему группа, выглядящая как разукрашенные металисты-подростки, играет расслабленный курортный поп для летних плясок в барах, но одно понятно абсолютно точно — Молдова произвела на свет новый музыкальный вирус наподобие Dragostea Din Tei группы O-Zone.

В любом случае, даже если обойтись без теорий национальной песни, напев «Оп-оп-эроина» будет сидеть в подкорке ещё годами у каждого человека, который пережил это лето.

LP — Lost on You

Хит, исполненный девушкой, которая внешне слишком сильно напоминает актёра, сыгравшего Марка Цукерберга в фильме «Социальная сеть», а голосом Гвен Стефани из No Doubt, так и останется главным медляком этого лета. Понравится эта песня про девушку, запутавшуюся в отношениях с мужчиной, только тем, чье знакомство этим летом после медленного танца перешло из платонической формы любви во вполне физическую.

Coldplay — Hymn For The Weekend

Восемнадцать лет монотонного вытья под гитару и барабаны ни одна живая душа не выдержит. Трагическое надрывное нытье группы Coldplay, под которое так и тянет пуститься во все тяжкие и уснуть в метро, заколебало даже самых преданных фанатов один средний, один неплохой и один отличный альбом назад. В начале 2016 года группа выпустила сингл Hymn For The Weekend, в котором никаких перемен в творчестве группы не произошло.

Если постоянство — признак мастерства, то Coldplay — настоящие, бесспорные мастера своего жанра, пускай от него и хочется укрыться двумя одеялами и уснуть покрепче.

Пика — «Патимейкер»

Если через пять тысяч лет инопланетяне найдут нашу планету в виде выжженной радиоактивной пустыни и попробуют воссоздать нашу культуру по сохранившимся видеоматериалам, где-то в летописях пришельцев 2016-й будет фигурировать как «год, когда земляне окончательно сошли с ума и стали слушать полную бессмыслицу».

«Патимейкер» выглядит как абсолютно бессмысленный набор слов, мерно начитанный под упругий танцевальный ритм. Причем это как раз тот случай, когда песня не просто выглядит пустой, но и в полной мере является таковой. По сравнению с этим Gangnam Style корейца PSY — настоящая «Богемская рапсодия» группы Queen — сложное, многомерное произведение.

Жалко, конечно, что Пику в ближайшее время больше не услышим. Такова судьба чуда одного хита — ярко вспыхнуть и быстро сгореть.

Pico Taro — PPAP

Песня «Ручка — Ананас — Яблоко — Ручка» — верх торжествующего сейчас в музыке безумия. Никаким «Грибам» или Пике и в страшном сне не снилось, что песня, исполненная под уже неиспользуемый практически нигде и никогда синтезатор Roland TR-808 и рассказывающая о том, как можно насадить яблоко и ананас на ручку, станет вдруг популярна. От японцев можно было ожидать чего угодно, любых странностей и неожиданных мотивов, но они удивили в который раз.

При этом сами японцы страдают от певца Пико Таро никак не меньше — песня про фрукты и ручки занимает третью строчку крупнейшего хит-парада Японии уже 11 недель, а вся борьба за лидерство обходит её стороной. На первом месте у японцев уже третий месяц подряд находится их аналог Егора Крида — прилизанный японский красавец Гэн Хосино с песней Koi, от первых звуков которой японцы уже лезут за церемониальными ножами для харакири. Приятно осознавать, что не у нас одних плохие песни становятся невыносимо популярны и пытают своих слушателей месяцами.

Фото: кадр из клипа «Экспонат»