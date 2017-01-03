Стало известно, когда можно увидеть метеоритный дождь

В ночь на 4 января над Землей пронесется от 45 до 200 метеоров в каждый час
В ночь на 4 января ожидается, что над Землей на высокой скорости пронесется метеоритный поток Квадрантиды. Об этом сообщает «112 Украина».
Это астрономическое явление наблюдают каждый год в период с 28 декабря по 7 января. Обычно на 3 и 4 января выпадает самый пик потока. В этот период за час может пролетать от 45 до 200 метеоров. Астрономы прогнозируют благоприятные условия для наблюдения метеоритного дождя.
Любопытно, что впервые поток Квадрантиды был описан 2 января 1825 года. Данное название происходит от радианта потока (мнимого места на небосводе, откуда летят метеоры) – в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis).
Ранее "Комментарии" писали о том, что в новогоднюю ночь жители Северного полушария Земли, в том числе украинцы, могли увидеть в небе комету на небе вблизи луны.
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