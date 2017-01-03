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Стало известно, когда можно увидеть метеоритный дождь

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Астрономы прогнозируют благоприятные условия для наблюдения потока метеоритов

В ночь на 4 января над Землей пронесется от 45 до 200 метеоров в каждый час

В ночь на  4 января ожидается, что над Землей на высокой скорости пронесется метеоритный поток Квадрантиды.  Об этом сообщает «112 Украина».

Это астрономическое явление наблюдают каждый год в период   с 28 декабря по 7 января. Обычно на  3 и 4 января выпадает самый пик потока. В этот период за час может пролетать от 45 до 200 метеоров. Астрономы прогнозируют благоприятные условия для  наблюдения метеоритного дождя.

Любопытно, что впервые поток Квадрантиды был описан 2 января 1825 года. Данное название происходит от радианта потока (мнимого места на небосводе, откуда летят метеоры) – в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis).

Ранее "Комментарии" писали о том, что в новогоднюю ночь жители Северного полушария Земли, в том числе украинцы, могли  увидеть в небе комету на небе вблизи луны.

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Теги: метеорит, астрономы

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   © «Комментарии:», 2016

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