Стало известно, когда можно увидеть метеоритный дождь

В ночь на 4 января над Землей пронесется от 45 до 200 метеоров в каждый час

В ночь на 4 января ожидается, что над Землей на высокой скорости пронесется метеоритный поток Квадрантиды. Об этом сообщает «112 Украина».

Это астрономическое явление наблюдают каждый год в период с 28 декабря по 7 января. Обычно на 3 и 4 января выпадает самый пик потока. В этот период за час может пролетать от 45 до 200 метеоров. Астрономы прогнозируют благоприятные условия для наблюдения метеоритного дождя.

Любопытно, что впервые поток Квадрантиды был описан 2 января 1825 года. Данное название происходит от радианта потока (мнимого места на небосводе, откуда летят метеоры) – в созвездии Настенного Квадранта (Quadrans Muralis).

Ранее "Комментарии" писали о том, что в новогоднюю ночь жители Северного полушария Земли, в том числе украинцы, могли увидеть в небе комету на небе вблизи луны.