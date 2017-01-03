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Стиль жизни

Четыре типа мужчин по их отношению к сексу выделили специалисты

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Женщины находят мужчин -хозяев гарема привлекательным

По сексуальному поведению мужчины делятся на любовника, мужа, хозяина гарема и монаха

Четыре типа мужчин по их отношению к сексу выделили ученые. Все представители мужского пола по сексуальному поведению условно делятся на любовника, мужа, хозяина гарема и монаха.

Мужчина-любовник

Его цель - заарканить как можно больше женщин и каждую из них убедить в своем превосходстве на любовном поприще. Их поведение можно квалифицировать как спортивное состязание. Они буквально преследуют объект своей заинтересованности, пока не добиваются взаимности. До того, как достигнут цели, любовники задаривают женщин подарками, и красиво ухаживают. Однако отношения заканчиваются, как только мужчины ставят очередную галочку в своем списке сексуальных побед. В их защиту можно добавить только то, что они не ревнивы.

Мужчина-муж

Эти люди предпочитают хранить верность одной-единственной. Такой человек долго и ответственно ухаживает за своей избранницей, ограждает ее от приставаний других мужчин. Чаще всего он вступает в брак раз и навсегда. В противном случае, он все равно поможет супруге поставить на ноги детей. Единственное, что может доставить неудобство - излишняя ревность (иногда даже к столбу).

Хозяин гарема

Этот тип мужчин несколько похож на предыдущий. Отличие в том, что он ревниво оберегает сразу нескольких женщин. Он помогает им заботиться о потомстве, правда из-за того, что ему приходится распыляться, уход намного хуже, чем у его моногамного коллеги. В свою очередь, хозяин гарема не может уследить за всеми избранницами и часто натыкается на соперников. Заметим, что иногда женщины находят такой тип «самцов» привлекательным.

Мужчина-монах

Этот тип мужчин встречается крайне редко, и речь не идет о церковном звании. Чаще всего такие мужчины отвергают сексуальный аспект жизни в принципе или же прибегают к гомосексуальным связям. Женщин они, конечно, интригуют, только все усилия прекрасных дам могут пропасть зря.

Фото: forum-grad.ru

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Теги: поведение, гарем, секс

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