Традиции празднования Нового года в разных странах

Не секрет, что в каждой стране мира люди отмечают 31 декабря по-разному. При фразе «Новый год» у людей возникают вполне отчетливые ассоциации. Предлагаем вашему вниманию разнообразные традиции празднования этого любимого всеми праздника.

Бразилия

Празднование Нового года в Бразилии для многих людей тесно связано с океаном. Жители Рио-де-Жанейро в новогоднюю ночь выходят на побережье и приносят богине моря Йеманже подарки в виде свечей, украшений и цветов, которые помещаются в маленькие лодочки и отправляются в воды океана. Бразильцы обычно отмечают Новый год, надевая белую одежду, которая является символом молитвы о мире, обращенной к богине моря.

Япония

В первые секунды Нового года для японцев очень важно засмеяться, так как это должно принести удачу. Но более всего в Японии популярна традиция обзаводиться граблями под Новый год – они нужны для того, чтобы «загребать» счастье - да побольше! Грабли (или как они называются по-японски - кумадэ) делают размером до 1,5 м и украшают их традиционными рисунками.

Китай

Основной китайской традицией в Новый год является «купание Будды» – она предписывает омывать статую Будды в храмах чистой водой из источников. Людям также предписано обливаться водой, и делают они это в тот момент, когда другие поздравляют их с праздником и желают счастья.

Иран

Одной из традиций, связанной с этим праздником, является традиция держать в полночь в руках серебряные монеты, которые символизируют то, что люди будут оставаться в родных местах весь следующий год. Другой традицией является стрельба из оружия в минуту, когда наступает Новый год.

Монголия

1 января вся страна гуляет с поистине государственным размахом – везде люди веселятся на улицах, поют песни и едят традиционную еду. В момент проводов старого года необходимо забыть все ссоры и обиды, чтобы жить счастливо в следующем году.

ЮАР

У граждан Южно-Африканской республики очень своеобразные обычаи празднования Нового года. Это особенно сильно проявляется в крупном городе государства – Йоханнесбурге – тут принято выбрасывать из окон самые разные предметы.

Колумбия

Перед Новым годом тут традиционно устраивают «Парад Кукол». Особенно красочное шествие сказочных персонажей наблюдается на улицах Боготы. Главный герой новогоднего карнавала в Колумбии - Старый год. Он разгуливает в толпе на высоких ходулях и рассказывает детям смешные истории.

Непал

В Непале Новый год встречают с восходом солнца. Ночью, когда полная Луна, непальцы зажигают огромные костры и кидают в огонь ненужные вещи. Встретив Новый год, жители городов и деревень выходят на улицы, чтобы устроить Праздник Красок – принято разрисовывать себе лица, руки и грудь разного рода красочными рисунками.

Панама

Как только стрелка на часах пересекает рубеж в двенадцать часов пополуночи, в Панаме начинают звонить все колокола, люди включают сирены на машинах, а сами они – и взрослые, и дети, - стучат во все, что попадается им под руку, и громко кричат.

Индия

Один из наиболее популярных праздников, связанных с приходом нового года, является праздник Лори, который отмечается в начале лета. Для него люди заранее готовят сухие ветки, солому и ненужные вещи, а потом в этот день разжигают огромные костры, вокруг которых танцуют и поют.

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