Названы продукты способствующие долголетию

Любители острой и пряной пищи на 14% реже умирают от ишемии, рака и болезней дыхательной системы

Исследователи сообщили, что пряные этнические продукты азиатской или мексиканской кухни способствуют долголетию.

Чтобы прийти к таким выводам специалисты изучили результаты опроса 500 тысяч жителей Китая. Их спрашивали о пищевых привычках, в том числе об употребляемом количестве перца чили.

Оказалось, что любители остренького имели на 14% более низкие риски преждевременной смерти от ишемии, рака и заболеваний дыхательной системы.

Активные вещества в острых блюдах снижают риски диабета и респираторных заболеваний. А содержащийся в пряностях капсаицин благоприятно влияет на обмен веществ, вес и кишечник, а также обладает противовоспалительным действием.

Поэтому умеренное употребление острой пищи дает отличный положительный эффект для здоровья, уверены ученые.

Фото: chef-blog.com