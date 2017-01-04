Названы продукты способствующие долголетию

Любители острой и пряной пищи на 14% реже умирают от ишемии, рака и болезней дыхательной системы
Исследователи сообщили, что пряные этнические продукты азиатской или мексиканской кухни способствуют долголетию.
Чтобы прийти к таким выводам специалисты изучили результаты опроса 500 тысяч жителей Китая. Их спрашивали о пищевых привычках, в том числе об употребляемом количестве перца чили.
Оказалось, что любители остренького имели на 14% более низкие риски преждевременной смерти от ишемии, рака и заболеваний дыхательной системы.
Активные вещества в острых блюдах снижают риски диабета и респираторных заболеваний. А содержащийся в пряностях капсаицин благоприятно влияет на обмен веществ, вес и кишечник, а также обладает противовоспалительным действием.
Поэтому умеренное употребление острой пищи дает отличный положительный эффект для здоровья, уверены ученые.
Фото: chef-blog.com
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Теги: специи, долголетие
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