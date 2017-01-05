Как быстро бросить пить рассказали ученые

Наиболее эффективным средством от зависимости является психологическая поддержка и активный образ жизни

Ученые из Университета Кертин, Австралия рассказали о том, как можно быстро избавиться от вредных привычек, в том числе алкогольной зависимости. Специалисты полагают, что наиболее эффективным средством в таком случае является психологическая поддержка и активный образ жизни.

Австралийские ученые, призывают сообщество провести праздники трезво и вовсе отказаться от алкоголя. Чрезмерное потребление алкоголя в повседневной жизни приводит к многочисленным расстройствам и даже хроническим заболеваниям. На праздники число пациентов с алкогольной интоксикацией существенно возрастает, при этом многие из них навсегда повышают норму потребления алкоголя.

Согласно исследованию ученых, такая практика приводит к дисфункции работы ЖКТ, нарушениям в ССТ и режима сна. При этом избавиться от вредной привычки довольно просто. Специалисты полагают, что ключ к успеху в борьбе с алкоголем – это психологический настрой, поддержка и активный образ жизни.

Все, что требуется от человека – это оставаться постоянном трезвым, а от его окружения – не провоцировать пациента. Если же при этом человек активно работает, проводит досуг с семьей, то ему попросту некогда пить, и привычка постепенно проходит.

Фото: mag666super.ru