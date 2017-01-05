Какая грудь больше всего нравится мужчинам, выяснили специалисты

Большой размер груди не всегда гарантирует успех

Какую женскую грудь большинство представителей сильного пола считают самой привлекательной, выяснили исследователи. Оказалось, что большой размер груди не всегда гарантирует успех.

Мужчины ценят не размер груди, а ее форму, сообщили эксперты. Таким образом, наиболее привлекательной для сильного пола оказалась грудь с четкой формой.

Большая грудь не всегда нравится мужчинам, так как она часто отвисает. Но как показывают исследования, большая грудь ассоциируется с фертильностью, то есть с высоким уровнем гормона эстрогена, несущим ответственность за пышные формы.

Согласно эволюционному подходу, высокие уровни эстрогена стимулируют мужское либидо. В рамках исследования его руководители провели опрос представителей сильного пола, проживающих в Бразилии, Камеруне, Чехии, Намибии.

Специалисты демонстрировали мужчинам снимки женской груди, чтобы участники оценили размер и качество. В результате ученые заметили, что разные мужчины считали привлекательными разные размеры груди.

Большинство опрошенных респондентов ответили, что им по душе средний размер. На втором месте оказалась большая грудь. Однако чаще всего представители сильного пола обращали внимание на упругость груди, а не на ее размер.

Авторы исследования отметили, что с возрастом плотность и упругость груди уменьшаются. Следовательно, форма груди становится менее четкой. Ученые добавили, что форма груди также относится к признакам фертильности, ведь у молодой женщины она лучше.

Биолог-эволюционист Дэвид Бейнбридж из Кембриджского университета не считает внешние данные представительниц прекрасного пола основным фактором популярности у мужчин. Он доказал, что мужчины ценят в женщинах интеллект даже больше, чем размер груди. Эксперт уверяет: сильный пол видит в умной партнерше хорошую мать для своих детей. Эволюционист предположил, что умные женщины, вероятно, были воспитаны образованными родителями и получали больше внимания в семье.

По словам специалиста, большая грудь часто отличается асимметричной формой, что отталкивает мужчину, так как сильному полу нравится симметрия.

Фото: medikforum.ru