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Эксперты рассказали, почему не стоит воздерживаться от алкоголя в январе

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В одном сухом месяце просто нет смысла

Если печень в плохом состоянии, то 30 дней недостаточно, считают врачи

Эксперты рассказали, почему не стоит оказываться в январе после праздников от алкоголя.

Нет никакого смысла в том, чтобы не пить весь январь, ведь со следующего месяца люди все равно возвращаются на старую позицию и продолжают пить, сообщили врачи. Медики говорят, что в одном сухом месяце просто нет смысла.

Как показывает исследование, которое провели ученые, состояние организма не улучшается после сухого месяца, однако, конечно же, и не ухудшается. Притом ученые замечают, что все болезни, которые образовались за счет алкоголя, не пропадают, и не вылечиваются.

Людям, которые пьют постоянно, месяц уже не поможет. Если печень в плохом состоянии, то 30 дней просто недостаточно.

Врачи рекомендуют давать печени перерыв и хотя бы 2-3 раза в неделю пить безалкогольные напитки. Это поможет печени стабилизироваться и не ощущать резких перепадов, которые для органа очень вредны.

Фото: fotkay.ru

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Теги: алкоголь, праздник

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