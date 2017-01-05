Эксперты рассказали, почему не стоит воздерживаться от алкоголя в январе

Если печень в плохом состоянии, то 30 дней недостаточно, считают врачи
Эксперты рассказали, почему не стоит оказываться в январе после праздников от алкоголя.
Нет никакого смысла в том, чтобы не пить весь январь, ведь со следующего месяца люди все равно возвращаются на старую позицию и продолжают пить, сообщили врачи. Медики говорят, что в одном сухом месяце просто нет смысла.
Как показывает исследование, которое провели ученые, состояние организма не улучшается после сухого месяца, однако, конечно же, и не ухудшается. Притом ученые замечают, что все болезни, которые образовались за счет алкоголя, не пропадают, и не вылечиваются.
Людям, которые пьют постоянно, месяц уже не поможет. Если печень в плохом состоянии, то 30 дней просто недостаточно.
Врачи рекомендуют давать печени перерыв и хотя бы 2-3 раза в неделю пить безалкогольные напитки. Это поможет печени стабилизироваться и не ощущать резких перепадов, которые для органа очень вредны.
Фото: fotkay.ru
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