В список бестселлеров вошли классические произведения и новинки

Составлен рейтинг самым популярных книг, которые стоит прочитать на праздники. В список бестселлеров вошли классические произведения и новинки.

Сайт K1NEWS.RU составил рейтинг книг, которые поднимут настроение и станут пищей для размышления многим, кто решил скоротать долгие зимние вечера вместе с литературным жанром.

Первым в рейтинге самых популярных книг оказалось произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Сюжет книги захватывает своей непринужденностью, но при этом оставляет глубокий философский смысл.

Книга Агаты Кристи «Десять негритят» заняла почетное второе место. Детективная история не оставит равнодушной никого и при этом позволит подумать на вечные темы.

Тройку лидеров замыкает рассказ «Над пропастью во ржи» автора Джерома Сэлинджера. Писатель поведал читателю свое творение в формате психологического анализа о добре и зле, мечтах и разочарованиях, а также идеале.

Также рекомендуется прочесть «Вино из одуванчиков» писателя Брэдбери, где рассказывается о жизни мальчика, который переживает свои жизненные неурядицы через призму юношеского восприятия.

Пятую строку занимает рассказ о платонических отношениях - «Гранатовый браслет» Куприна. За ним идут «Мальчик у Христа на елке» Федора Достоевского и «Щелкунчик и Мышиный король» Гофмана, что является классикой литературы. Не обошелся рейтинг и без гоголевской «Ночи перед Рождеством».

Фото: domrebenok.ru