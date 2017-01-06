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Стиль жизни

Назван идеальный возраст для первых интимных отношений

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Важным моментом является психологическая зрелость

Возраст 18-19 лет, по мнению ученых, является идеальным для вступления с сексуальную жизнь

В Соединенных Штатах Америки, ведущие научные работники из клинического центра выяснили, какой возраст является приемлемым для первого сексуального опыта.

По словам специалистов, благодаря осуществлению уникального эксперимента, медикам удалось назвать идеальный возраст для первого секса. Возраст 18-19 лет, по мнению ученых, является идеальным для вступления с сексуальную жизнь. Половые органы как мужского, так и женского организма в этом возрасте полностью формируются. Но, даже если органы сформированы, это не значит, что личность готова к своему «первому разу». Важным «кирпичиком» является психологическая зрелость, которая наступает у молодых людей примерно в возрасте около девятнадцати лет.

В анкетирование участвовали около пяти тысяч парней и девушек, они отвечали на вопросы о своей половой жизни. По данным из опроса выяснилось, что 50% опрашиваемых Получили первый опыт жизни интимной 16 лет Ранее.

Фото: wallpaperscraft.ru

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Теги: возраст, секс

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