Появилось видео сгоревшего над Архангельской областью метеорита

Редкое явление сняли на видео и выложили в сеть очевидцы
Видеозапись падения метеорита в Онежском районе Архангельской области сделали и опубликовали в интернете очевидцы редкого явления.
По предварительным и пока неподтвержденным Пулковской обсерваторией данным, в плотных слоях атмосферы над Архангельской областью в России сгорел метеорит.
Ранее "Комментарии" писали о том что стало известно, когда можно увидеть метеоритный дождь.
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