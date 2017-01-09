Появилось видео сгоревшего над Архангельской областью метеорита

Редкое явление сняли на видео и выложили в сеть очевидцы

Видеозапись падения метеорита в Онежском районе Архангельской области сделали и опубликовали в интернете очевидцы редкого явления.

По предварительным и пока неподтвержденным Пулковской обсерваторией данным, в плотных слоях атмосферы над Архангельской областью в России сгорел метеорит.

Ранее "Комментарии" писали о том что стало известно, когда можно увидеть метеоритный дождь.