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Стиль жизни

Как излечиться от похмелья, рассказали специалисты

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Оказать тонизирующий эффект утром поможет чай с имбирем и мятой

Хорошим завтраком, в случае похмелья может оказаться яйцо пашот, а также тост с беконом

После бесконечных новогодних праздников для некоторые люди не могут выйти из состояния похмелья, оно становится столь привычным состоянием, что выйти из него кажется практически невыполнимой задачей. Эксперты, однако, пообщались с шеф-поварами с мировым именем, которые и рассказали, чем лучше питаться, когда утром после громкой вечеринки человека преследует головная боль, тошнота и необъяснимая усталость.

Для многих эти рецепты могут показаться крайне странными и не совсем «съедобными», но эксперты утверждают, что именно так они заставляют себя пойти утром на работу после любого вечера и готовить кулинарные шедевры.

Хорошим завтраком, в случае похмелья может оказаться яйцо пашот, а также тост с беконом. Предпочтение в качестве напитков лучше отдавать не кофе или чаю, а соку из сельдерея, моркови и яблока. Для того чтобы восстановить уровень калия в организме, лучше съесть банан и выпить перед сном 0,5 воды. Некоторые специалисты советуют также поддерживать в организме оптимальный уровень белка.

Сок не всегда обязательный аргумент, ведь многие привыкли по утрам потреблять горячие напитки, потому чай может подойти, но не обычный, а с имбирем и мятой, чтобы оказать тонизирующий эффект.

Другие мастера высокой кухни советуют так называемый зеленый смузи, в который входят желтки, авокадо, лен и зерна подсолнечника. Это может помочь доставить организму необходимый комплекс полезных веществ и микроэлементов, а также будет иметь необходимый питательный эффект.

Фото: brositpitlegko.ru

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Теги: похмелье, алкоголь, праздники

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