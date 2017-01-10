В Анкаре в память об убитом после РФ в Турции создадут граффити

Пранкер, художник и режиссер готовят акцию "Под одним небом»

Пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, вместе с художником Александром Milky и режиссером Андреем Крупиным полетит в Анкару, где они будут создавать граффити в память об убитом после России в Турции Андрее Карлове и сбитом турецкими ВВС осенью 2015 года турецком летчике Олеге Пешкове. Сейчас команда дорабатывает эскиз граффити об Андрее Карлове.

Об этих планах написал на своей странице в Facebook один из участников проекта Андрей Крупин.

«На следующей неделе улетаем в Турцию делать стрит-арт в память о наших героях. Наша акция называется «Под одним небом». В своих граффити мы хотим напомнить всем людям, что мы живем вместе, на одной планете и под одним небом. Мы за то, чтобы наше небо было спокойным и мирным. Наши работы будут в память о героях России: Олеге Пешкове и Андрее Карлове. Наш летчик погиб за спокойное небо, а посол — за налаживание дружбы между Россией и Турцией. Параллельно будем снимать документальный фильм «Под одним небом», - написал Крупин в соцсети.

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